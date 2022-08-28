Новая неделя – новые вызовы: чего ждать Украине на экономическом и политическом фронтах

Прогноз на будущую неделю – чего Украине ждать в фронтовом, экономическом, политическом смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Что мы, наверняка, увидим, так это новые "хлопки" в тылу врага

По словам политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, делать прогнозы сейчас – дело не только неблагодарное, но и почти бессмысленное. За некоторым исключением, отмечает он, когда, например, крупные внешнеполитические события анонсируются, большая часть значимых происходит без анонсов, в лучшем случае о них сообщают за день-два.

"В условиях войны всё шифруются. И это логично, особенно когда речь идет о военных действиях, – подчеркивает политолог. – Если говорить о ситуации на фронтах, то я пока не вижу предпосылок для каких-то кардинальных изменений. Дальнейшее развитие событий зависит от накапливания ресурсов для наступательных действий. Что мы, наверняка, увидим, так это новые "хлопки" ("бабвовна") в тылу врага, а также новые точечные удары украинской армии по военным объектам россиян. К сожалению, также неизбежны ракетные и артиллерийские удары с их стороны. Здесь всё без изменений. Разве что интенсивность таких ударов может колебаться".

Главное событие следующей недели, по мнению эксперта, это миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"От того, попадет или нет эта миссия на Запорожскую АЭС, а если попадет, то насколько продуктивно там поработает и каких результатов достигнет, зависит нейтрализация (или хотя бы снижение) рисков для ядерной безопасности на самой АЭС и вокруг нее, а также дальнейшая перспектива (сама возможность) переговорного процесса относительно войны между россией и Украиной", – уверен Владимир Фесенко.

Также важным он считает понаблюдать за подготовкой к так называемым "референдумам" на оккупированных территориях.

"Если в Кремле все-таки решили провести эти псевдо-"референдумы" 11 сентября (в единый день голосования в россии), то мы увидим интенсификацию процесса организационной и политической подготовки к ним на оккупированных территориях, – поясняет политолог. – С юридической точки зрения, и для нас и для международного сообщества эти псевдо-"референдумы" будут никчемными, но сам факт их проведения еще больше загонит в тупик перспективы переговорного процесса об окончании войны россии против Украины".

Власть не хочет учиться играть по правилам народа, народ развивает эту страну вопреки желаниям ряда чиновников

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин отмечает, что воюющая Украина и ее граждане встречают следующую неделю и День знаний (1 сентября) со свойственным им терпением и выдержкой.

"Несмотря на рост инфляции, слабую экономику и невыразительную фискальную политику государства, – акцентирует эксперт. – В голове у чиновников проект бюджета-2023, фасадная подготовка к отопительному сезону, повышение налогов (речь о возврате акцизов на топливо) и освоение миллиардов помощи союзников. У граждан и бизнеса – волонтерство и тревога о ближних, головная боль от отказа и неспособности государства возмещать НДС за февраль-май текущего года (на кону почти 100 млрд грн) и очередная несбыточная налоговая реформа (так называемая модель "все по 10")".

Обычная, почти бытовая, для нас несовместимость, подчеркивает Вячеслав Черкашин.

"Власть не хочет учиться играть по правилам народа, народ развивает эту страну вопреки желаниям ряда чиновников. Так и победим", – констатирует аналитик.

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