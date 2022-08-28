Оккупанты отступили по шести направлениям в Луганской области, - Гайдай

Несмотря на то, что россияне уже давно отрапортовали о полном захвате Луганской области на самом деле до сих пор оккупантам не удается выйти на административные границы региона. Так, российские захватчики пытались наступать с шести разных направлений в Луганской области. В итоге, на каждом из них получили жесткий отпор украинских бойцов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Сергей Гайдай. Фото: пресс-служба ЛОГА

По его словам, массированный обстрел населенных пунктов и укреплений ВСУ на границе двух областей противник не прекращает ни на день, а основные усилия сосредоточил на Бахмутском направлении, куда и пытается прорваться из нескольких городов и сел в Луганской области.

"Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и отбросить врага. Уточненную информацию о потерях, как всегда, узнаем через несколько часов", — написал Гайдай.

Он также отметил, что в целом самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.

"Только за прошедшую ночь 17 раз зафиксированы артиллерийские обстрелы со стороны россиян. В пяти случаях они использовали установки залпового огня. Четыре раза к атакам привлекались танки", — добавил Гайдай.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, враг получил жесткий отпор и вынужден был отойти на основных трех направлениях, где Россия сосредотачивает силы, а именно: Славянском, Бахмутском и Авдеевском.



Читайте также на портале "Комментарии" — экс-командующий силами США в Европе рассказал, как ВСУ отбросить РФ на позиции до 24 февраля.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!