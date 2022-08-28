Оккупанты отступили по шести направлениям в Луганской области, - Гайдай

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что россияне уже давно отрапортовали о полном захвате Луганской области на самом деле до сих пор оккупантам не удается выйти на административные границы региона. Так, российские захватчики пытались наступать с шести разных направлений в Луганской области. В итоге, на каждом из них получили жесткий отпор украинских бойцов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
Сергей Гайдай. Фото: пресс-служба ЛОГА
По его словам, массированный обстрел населенных пунктов и укреплений ВСУ на границе двух областей противник не прекращает ни на день, а основные усилия сосредоточил на Бахмутском направлении, куда и пытается прорваться из нескольких городов и сел в Луганской области.
Он также отметил, что в целом самолеты оккупантов нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.
Напомним, по данным утреннего Генштаба, враг получил жесткий отпор и вынужден был отойти на основных трех направлениях, где Россия сосредотачивает силы, а именно: Славянском, Бахмутском и Авдеевском.
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