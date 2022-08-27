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Экс-командующий силами США в Европе рассказал, как ВСУ отбросить РФ на позиции до 24 февраля

Украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Запад предоставил вооружение, но его недостаточно

сегодня, 14:00 comments1045
Автор:

Кравцев Сергей
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До конца года украинской армии по силам выбить россиян из части оккупированных территорий, отбросив захватчиков на позиции, которые они занимали до 24 февраля. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Бен Ходжес озвучил в интервью "DW".

Экс-командующий силами США в Европе рассказал, как ВСУ отбросить РФ на позиции до 24 февраля

Бен Ходжес. Фото: Reuters

Американский военный считает, что украинская армия уже многое сделала для того, чтобы начать полномасштабное контрнаступление и начать отбрасывать оккупантов, но это не удастся сделать, если Запад и дальше будет тянуть с поставками всего необходимого вооружения. Только в том случае, если союзники Украины существенно увеличат поставки необходимого вооружения ВСУ могут отбросить россиян. 

Бен Ходжес заявил, что он восхищен стойкостью и изобретательностью украинского народа, но для решающего удара по врагу украинцам нужно больше дальнобойной и точной артиллерии.

Экс-командующий силами США в Европе отметил, что эффективность украинского контрнаступления напрямую будет зависеть от того, появится ли на вооружении у ВСУ современная артиллерия и ракеты, которыми можно будет наносить удары по логистическим связкам страны-агрессора, разбивать ее артиллерию, делать непригодными к использованию военные аэродромы. 

Ходжес добавил, у украинцев уже многое есть, но этого недостаточно. Именно поэтому линия фронта уже месяц как на том же месте, она не сдвигается. 

Бывший командующий силами США в Европе уверен, что войска Путина достигли кульминации в Украине, они больше не способны к выполнению поставленных задач, но украинцам необходима способность выстоять и победить.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oVS_8gUZJZ0&ab_channel=DW%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
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