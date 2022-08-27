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Европейские цены на электроэнергию бьют рекорды: о чем это говорит - чего ожидать Украине

Эксперты уже называют такой рост цен беспрецедентным и связывают его с продолжительной жарой, которая усилила давление на рынки электроэнергии

сегодня, 11:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Европейские цены на электроэнергию взлетели к новым рекордам в пятницу, предвещая суровую зиму, поскольку вторжение россии в Украину наносит экономический ущерб всему континенту, пишет AFPЧехия предлагает провести внеочередное заседание Энергетического совета ЕС как можно быстрее, чтобы справиться с растущими ценами на энергоносителиЧего ожидать на энергетическом фронте в обозримом будущем? Что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Европейские цены на электроэнергию бьют рекорды: о чем это говорит - чего ожидать Украине

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

Европа решила не идти на шантаж ядерного террориста и в течение 2-4 лет полностью откажется от российских энергоносителей

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон поясняет:

"Уже для всех очевидно, что рф создала этот кризис искусственно, пытаясь навязать свою политическую волю европейцам. И если ряд стран в начале пытались искать компромисс с рф, то сейчас они приняли планы в ближайшие годы полностью отказаться от российских энергоносителей".

Например, Германия уже на 25% сократила потребление российского газа и планирует построить семь (!) СПГ терминалов на Балтике, отмечает Сергей Макогон. Первый будет готов уже к концу этого года. Германия также расконсервировала угольные электростанции и даже отложила закрытие атомных, хотя еще полгода назад они даже боялись говорить об этом.

"Так что мне очевидно, что Европа решила не идти на шантаж ядерного террориста и в течение 2-4 лет полностью откажется от российских энергоносителей, – подчеркивает эксперт. – Да, это невозможно сделать очень быстро, поэтому этот и следующий год будут сложными для европейских потребителей, цены будут зашкаливать. Но правительства этих стран уже предлагают программы поддержки населения".

Что касается Украины, то Кабмин зафиксировал цены для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ), поэтому роста цен на них не будет, акцентирует Сергей Макогон.

"У нас достаточно своей электрогенерации и добычи газа, поэтому мы не зависим от импорта из Европы и рф, – поясняет он. – Но в любом случае, я призываю максимально экономить энергию, утеплять жилища и снижать температуру отопления".

Украине не следует игнорировать рост энерго-цен на европейском рынке

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев уверен, что следует ожидать дальнейшего роста котировок на энергоносители. Суть в том, что они определяются не реальным соотношением спроса и предложения, а аппетитами финансовых спекулянтов, подчеркивает эксперт.

"Наилучшим выходом в данной ситуации было бы использование возможностей европейских финансовых и биржевых регуляторов – по ограничению доступа на энергетические хабы компаний, которые не производят и не потребляют энергетический товар", – считает Сергей Рябцев.

Без этого решения, уверен он, присутствующие на этих рынках российские контрагенты смогут и далее раскачивать маятник энергетических цен.

"Украине не следует игнорировать рост энерго-цен на европейском рынке, – уверен Геннадий Рябцев. – Внутренние цены у нас в основном привязаны именно к внешним котировкам. Сегодня необходимо формирование ряда внутренних индикаторов, основанных на полной себестоимости добычи нефти и газа, а также генерации электроэнергии. Это позволит ограничить влияние внешних спекуляций на внутренний рынок Украины – и уменьшить возможность отдельных участников рынка получать сверхприбыли, наживаясь на украинских потребителях".

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Источник: https://comments.ua/
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