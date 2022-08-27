Последствия ночного обстрела центра Харькова (ФОТО)

Российские оккупанты продолжает терроризировать харьковчан, обстреливая город. Так, в результате ночного обстрела центра Харькова пострадал дом купца Адама Пиотровского. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение мэра города Игоря Терехова в Телеграмм.

Оккупанты обстреляли дом купца Адама Пиотровского (t.me/ihor_terekhov)

Мэр города сообщил, обидно, что всего несколько лет назад здание было капитально отреставрировано. Также снарядами повреждена школа, которая также размещена в центральной части города. О жертвах и пострадавших ДСНС не сообщает.

Больше всего от ночных обстрелов врага пострадали Основянский и Киевский районы в центральной части города.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские аналитики Института изучения войны (ISW) в обновленном отчете обратили внимание, что именно РФ несет ответственность за кинетические атаки на захваченную Запорожскую АЭС и вокруг нее, хотя пытается обвинить Украину. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении также сделал акценты на ситуации вокруг ЗАЭС (остановилась впервые в истории, но была запущена, россияне не прекращают провокации). Эксперты проанализировали ситуацию и возможное дальнейшее развитие событий специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало — производитель Bayraktar дал ясный ответ, будет ли продавать свои беспилотники РФ, если Москва предложит очень большие деньги и оформит большие заказы.

Ранее "Комментарии" писали - российская пропагандистская машина не перестает выдавать лживые фейки, оправдывая путинскую кровавую войну в Украине. Как видоизменилась российская пропаганда за полугодие открытого вторжения? Как с ней борются в Украине и мире? Что еще следует делать в данном направлении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!