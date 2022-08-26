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Производитель Bayraktar дал ответ, будет ли продавать свои беспилотники РФ

Халук Байрактар подчеркнул, что никакие деньги Москвы не повлияют на его решение

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар в интервью "BBC" заявил, что "не может быть и речи" о продаже своих беспилотников России. При этом Халук Байрактар уточнил, что на его решение не может повлиять сумма, которую может предложить руководство России.

Производитель Bayraktar дал ответ, будет ли продавать свои беспилотники РФ

Беспилотник «Байрактар». Фото: GETTY IMAGES

Гендиректор компании Baykar Makina уточнил, что деньги в его бизнесе никогда не были на первом месте. К тому же. Если говорить об Украине, то компания Baykar Makina уже много лет сотрудничает с Киевом и может смело назвать Украину своим другом. Украина очень хорошо знакома с системами Bayraktar, которые начали заходить в страну еще в 2018-м году.

Войну России против Украины Халук Байрактар назвал несправедливой, агрессивной и необоснованной. Поэтому деньги здесь не могут быть на первом месте и играть главную роль. Какую бы сумму не озвучили в Москве это не поменяет решения руководства компании и беспилотники турецкого производства не будут продаваться России.

"Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их [Москвы беспилотники], и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке", – отмечает гендиректор компании.

Гендиректор подытожил, что он лично очень дорожит сотрудничеством и дружбой с украинской стороной и поэтому решение о не продаже Москве беспилотников не будет пересматриваться. 

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-62601971
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