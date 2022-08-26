Производитель Bayraktar дал ответ, будет ли продавать свои беспилотники РФ

Как передает портал "Комментарии", гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар в интервью "BBC" заявил, что "не может быть и речи" о продаже своих беспилотников России. При этом Халук Байрактар уточнил, что на его решение не может повлиять сумма, которую может предложить руководство России.

Беспилотник «Байрактар». Фото: GETTY IMAGES

Гендиректор компании Baykar Makina уточнил, что деньги в его бизнесе никогда не были на первом месте. К тому же. Если говорить об Украине, то компания Baykar Makina уже много лет сотрудничает с Киевом и может смело назвать Украину своим другом. Украина очень хорошо знакома с системами Bayraktar, которые начали заходить в страну еще в 2018-м году.

Войну России против Украины Халук Байрактар назвал несправедливой, агрессивной и необоснованной. Поэтому деньги здесь не могут быть на первом месте и играть главную роль. Какую бы сумму не озвучили в Москве это не поменяет решения руководства компании и беспилотники турецкого производства не будут продаваться России.

"Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их [Москвы беспилотники], и Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке", – отмечает гендиректор компании.

Гендиректор подытожил, что он лично очень дорожит сотрудничеством и дружбой с украинской стороной и поэтому решение о не продаже Москве беспилотников не будет пересматриваться.

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