Почему пропаганда помогает Путину убивать – как с ней борются в Украине и мире

Российская пропагандистская машина не перестает выдавать новые фейки, оправдывая путинский террор и войну в Украине. Как видоизменилась российская пропаганда за полугодие открытого вторжения? Как с ней борются в Украине и мире? Что еще следует делать в данном направлении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российские пропагандисты. Фото: Громадське

Невероятно сильна российская пропаганда толь ко на внутреннем рынке

По мнению эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, значительно уменьшилось влияние российской пропаганды в мире, потому что поднялся градус войны.

"Люди видят реальность, страшные картины военных преступлений россиян в Украине, ядерный, газовый, продовольственный шантаж со стороны Кремля. И российские нарративы работают в разы меньше, чем ранее. Чему способствовало, в том числе, ограничение пропагандистских ростелеканалов за рубежом. Что следует продолжать, как и прижимать всякого рода фабрики троллей и ботофермы. Ну, а блогеры и некоторые иностранные политики и чиновники, которые вскрылись как кремлевские "консервы", уже не способны продвигать меседжи в стиле "Украина – плохая, НАТО – плохое, весь Западный мир – плохой, а Россия – хорошая". Не получается лепить из РФ образ жертвы, которую отовсюду изгоняют, обижают, не любят. Как же можно россиян показывать жертвами после их открытой агрессии против Украины, после массы военных преступлений, после Бучи, Гостомеля и так далее… Своими зверствами сами же россияне уничтожили создаваемые ранее мифы", – поясняет аналитик.

Он не сомневается, что и далее будут попытки роспропаганды давить на необходимость переговоров, смягчение санкций, делание красивого лица Путину.

"Но в том, что Россия – агрессор, страна-террорист, в Европе и в целом в цивилизованном мире, не сомневается никто, – подчеркивает Виктор Бобыренко. – Имидж РФ относительно высокий лишь в странах-сателлитах либо тех государствах, которые имеет (по разным причинам) антипатию к Западному миру (те же Китай, Индия, частично Иноднезия, часть Азии, Африки и Южной Америки). Но цивилизованный мир Россия для себя потеряла".

При этом, продолжает эксперт, надо понимать, что российская пропаганда работает во многом на внутренний рынок. И там она невероятно сильна.

"Примерно четверть российского населения не пользуется соцсетями. В основном в старшей возрастной группе, которая черпает информацию исключительно из телевизора. Где сплошные соловьевы и скабеевы. И именно престарелые граждане РФ абсолютно доверяют режиму, который пытается построить для них СССР-2. Так что на внутреннем фронте путинская пропаганда, вы, побеждает", – констатирует Виктор Бобыренко.

Борьба с дезинформацией – это фактически еще один фронт, на котором РФ воюет против Украины и всего цивилизованного мира

Украинский экономист, ректор-основатель American University Kyiv Роман Шеремета считает борьбу с российской дезинформацией, пропагандой невероятно важным делом. И сам сейчас с командой ученых работает в данном направлении.

и Ютуб также включились в процесс. Россия вкладывает огромные средства на пропаганду. Ее медиа отключают во всех цивилизованных странах, нет былого влияния на некоторые правительства. Потому россияне пытаются использовать иные пропагандистские методы. Особенно это легко, когда есть ряд одиозных личностей в той или иной стране (Германия, Франция, Италия, США). И роспропаганда использует их нарративы, чтобы ухудшить, к примеру, имидж украинских беженцев, показать, что Украина — это нацисты и так далее", – рассказывает Роман Шеремета. "Меня этот вопрос как научного работника очень интересует. И рад, что коллеги с Британии занимаются этим, что Гугл

Кроме того, продолжает он, российская пропаганда активно использует различные соцсети где сегодня, к сожалению, проблемы с мониторингом.

"И хоть Фейсбук, другие известные сети, пытаются блокировать пропаганду, но пока недостаточно эффективно. Проблема усугубляется тем, что разнообразные боты и тролли работают против украинских нарративов. Например, мои странички в Фейсбуке и не только там были заблокированы российскими ботами. Ты ставишь какой-то проукраинский пост или показываешь Россию как террористическое государство, а на тебя набрасываются сотни троллей и ботов, нашествие которых в итоге приводит к автоматическому блокированию. Приходится подавать апелляцию, после чего всё восстанавливается. Но это ведь время. А для некоторых всё оборачивается и полной блокировкой аккаунта", – отмечает Роман Шеремета.

Он акцентирует на правильности того, что социальные платформы начинают активнее работать в части противостояния фейкам, продуцируемым россиянами.

"Борьба с дезинформацией – это фактически еще один фронт, на котором РФ воюет против Украины и всего цивилизованного мира. И точно также, как мы воюем на физическом фронте, мы должны воевать на информационном, – уверен эксперт. – Бороться с российской пропагандой, со всем тем, что привело российское общество в то плачевное состояние, в котором оно находится сейчас. И мы будем делать всё, чтобы победить страну-агрессор на всех фронтах".

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