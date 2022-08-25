Google начинает борьбу с фейками об украинских беженцах: почему это важно – что это даст

Google запустит кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии. Почему это важный шаг? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Блокирование таких фейков является необходимым инструментом противостояния российской пропаганде

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что такая кампания Google – это важный шаг по ряду причин.

"Во-первых, мы имеем дело с активностью уже не государственного сектора, а корпоративного. Что говорит о признании проблемы далеко за рамками политического дискурса. Во-вторых, распространение российской пропагандой фейков – один из ключевых (но не единственный) инструментов воздействия на западное, а шире – всемирное – информационное пространство", – поясняет эксперт.

Соответственно, продолжает он, блокирование таких фейков, организованных компаний, разгоняемых ботами и проплаченными ЛОМами, является необходимым инструментом противостояния российской пропаганде.

"И такое решение Google – это очень хорошо с точки зрения уменьшения, пресечения возможностей России манипулировать информационным пространством", – констатирует Олег Саакян.

Одной такой кампанией нельзя решить проблему дезинформации касательно украинцев, но это, по крайней мере, хорошая попытка

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

"Фейки об украинских мигрантах, действительно существуют. И не сложно догадаться, кем они разгоняются. Для россиян важно создать представление разъединенности европейцев в "украинском вопросе". Некой нежелаемости украинцев в тех или иных странах. Так и появляются придуманные примеры неадекватного поведения украинцев за рубежом".

По словам эксперта, российские пропагадисты и спецслужбы прекрасно понимают эффективность подобных методов. Ведь таким образом выстраивается негативное отношение к украинцам вообще в мире. Что отображается на имидже, репутации Украины как таковой. В итоге это ретранслируется в уровень экономической и военной поддержки.

"Так что кампания, которую запускает Google по борьбе с фейками об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии, является правильной. И соотносится в целом со стратегией Google по борьбе с фейками, – отмечает Максим Джигун. – К тому же, учитывая, что Украина сейчас на информационном пике, демонстрация такой поддержки – дополнительные плюсы к имиджу самого Google. Я не уверен, что одной такой кампанией можно решить проблему дезинформации касательно украинцев, но это, по крайней мере, хорошая попытка. И отличный пример для подражания. Плюс – замечательный меседж полякам, словакам, чехам, их властям, что корпорация с мировым именем поддерживает украинцев и понимает, что россияне пытаются использовать, в том числе, информационное оружие для ударов по гражданам Украины".

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