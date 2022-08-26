Тупик с оккупированной ЗАЭС: есть ли выход из ситуации – как заставить россиян уйти

Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете подчеркнул, что именно РФ несет ответственность за кинетические атаки на захваченную Запорожскую АЭС и вокруг нее, хотя пытается обвинить Украину. Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении вечером 25 августа также сделал акценты на ситуации вокруг ЗАЭС (остановилась впервые в истории, но была запущена, россияне не прекращают провокации). Эксперты проанализировали ситуацию и возможное дальнейшее развитие событий специально для издания "Комментарии".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Для России хороших вариантов выхода из ситуации нет

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, абсолютно логичен вывод ISW, что именно Россия, которая начала эту войну и захватила ЗАЭС, несет ответственность за всё происходящее.

"Когда многие эксперты говорили о невозможности открытой войны РФ против Украины, одним из аргументов было наличие в нашей стране нескольких мощных атомных электростанций, в том числе ЗАЭС – крупнейшей в Европе. Подчеркивалось, что наличие таких объектов не позволяет вести боевые действия. Но это, если говорить о вменяемых странах. Судя по действиям России, она к таковым не относится", – отмечает Николай Спиридонов.

Он надеется, что россияне сделают, в конце концов, как они любят говорить, "жест доброй воли". Весной, после того как армия агрессора была разбита под Киевом, оккупанты покинули ранее занятую Чернобыльскую АЭС, напоминает эксперт.

"Было бы хорошо принудить россиян к такому же "жесту доброй воли" и касательно ЗАЭС и всей Запорожской области. Как и остальной территории Украины. Своими действиями Россия мобилизует против себя весь мир. Ядерный шантаж применяется чуть ли не впервые в мировой истории. Никогда ранее не происходили боевые действия на территории подобных объектов, – акцентирует Николай Спиридонов. – Для России хороших вариантов выхода из ситуации я не вижу. Так или иначе – уходить с ЗАЭС ей придется. При этом весь мир убедился в неадекватности этого российского государства и его армии. Цементируется вокруг противостояния этим авантюрным действиям, которые точно ускорят поражение РФ".

Единственный сценарий деоккупации ЗАЭС – начать масштабное контранступление на весь юг

Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько подчеркивает, что ситуация вокруг Запорожской АЭС критическая, поскольку враг оккупировав ее сделал там укрепрайон.

"Россияне подогнали технику прямо к энергоблокам, где расположены ядерные реакторы. Такие действия агрессора чреваты последствиями, которые в разы превышают произошедшие после аварии на Чернобыльской АЭС. Что делать, как устранить эту угрозу? Идти на штурм станции очень рискованно. Совершать обстрелы тоже. Хотя утечка радиации заставит врага покинуть объект, но пострадают миллионы людей в частности в таких крупных городах как Запорожье, Кривой Рог (в зависимости от того, куда будет дуть ветер). Единственный сценарий деоккупации ЗАЭС – начать масштабное контранступление на весь юг, то есть на Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие города, – считает эксперт. – В случае успешности наших действий тот гарнизон агрессора, который находится на ЗАЭС, вынужден будет принимать какие-то решения — либо отступать с объекта, либо оставаться там и быть окруженным".

Однако пока об этом сценарии речь не идет, отмечает Владимир Манько. Сейчас обговаривается прибытие на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.

"Но что это даст? Миссия не приведет к демилитаризации и деоккупации ЗАЭС. Более того, ее встретят представители оккупантов и установят с ней диалог. Хотя в смысле ядерной безопасности миссия, возможно, выполнит свою положительную роль, – размышляет эксперт. – Агрессор стремится переключить станцию на оккупированные территории, включая Крым. Это обязательно повлечет нарушение энергобаланса в системе Украины. Возможны обесточивание большого количества абонентов на контролируемой территории. И это накануне зимы. В этом контексте наш главный партнер – США – рассматривает возможность энергетического ленд-лиза, то есть предоставление нам энергоресурсов, достаточных для избежания коллапса и замерзания зимой. Да, нас ждут сложные времена, но наши страдания будут компенсироваться помощью от друзей. А вот страдания страны-агрессора, которые пока еще не так ощутимы, будут расти – и никакие друзья им не помогут, поскольку их у России уже нет".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путину нужна живая сила, но без мобилизации: о чем это говорит – как Кремль восполнит резервы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!