Враг задумал хитрость с псевдореферендумами: почему планы Кремля провалятся

Захватчики вряд ли смогут провести "референдумы" 11 сентября из-за "трения" в оккупационных администрациях и партизанских нападений. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в сводке за 26 августа. Между тем, представитель Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уверял, что Россия до конца этой недели может подтвердить проведение референдумов о присоединении на территориях Украины, которые контролирует армия РФ. О том, что подготовка российских захватчиков к проведению так называемых "референдумов" на оккупированных территориях почти завершена сообщало и Главное управление разведки Минобороны Украины. О чем говорит такое расхождение? Решится ли Россия на фейковые "референдумы"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Референдум. Фото: из открытых источников

Россия собирается огласить фальшивые "результаты" "референдумов" задним числом

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин уверен, что нет никакого расхождения позиций, которые озвучивают ISW, Кирби и ГУР. На самом деле, считает он, россияне на временно оккупированных территориях, продуцируя те или иные новости о "референдумах", занимаются, с одной стороны, шантажом, с другой – прикрытием своих действий.

"Чтобы явные фейки не были видны, чтобы снизить риск партизанских ударов во время их проведения, оккупанты делают вид, что отказались от их проведения. А потом скажут – мы уже всё провели, "волеизъявление" народа оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Харьковской областей таково, что они хотят жить в составе России", – прогнозирует эксперт.

То есть, констатирует Андрей Мишин, весь информационный шум, всё это метания гауляйтеров в стиле "мы должны отказаться от проведения референдума, потому что пока не получается, мы не заморозили подготовку, а приостановили" – элементарная хитрость, чтобы огласить фальшивые "результаты" задним числом.

Постоянные точечные удары по вооружению и складам боеприпасов, а также наступательные операции ВСУ сорвут попытки оккупантов провести балаганные псевдореферендумы

Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин рассуждает так:

"О праве войны и мира… Именно с этого трактата из трех книг Гуго Гроция, который закрепил систему принципов так называемого естественного права, были заложены основы для развития международного права. И было это аж в 1623 году... Кто мог предположить, что спустя почти четыреста лет человечество столкнется с варварскими, деструктивными, подлыми действиями всей российской путлеровской верхушки, подвергшей свой народ на десятилетия позора, регресса развития, международной изоляции. Именно так – подло – путлер напал на Украину с целью уничтожения государства украинской нации. В итоге лишь укрепил, объединил украинцев, заставил отказаться от своих комплексов, понять свои цели и стать уверенным в безусловном их достижении. У нас великая армия, весь народ объединился и силен в своей волонтерской помощи друг другу. И на этом фоне, продолжая попирать нормы международного права, оккупанты пытаются играть в псевдореферендумы на временно контролируемых ими территориях".

По словам эксперта, этому активно противостоит как партизанское движение, так ситуация на фронте, которая от позиционирования переходит к точечному уничтожению вражеских военных позиций, в том числе глубоко в тылу Крыма и Херсонщины.

но это скорее неминуемое приближение конца. Потому сейчас активно бодаются эфэсбэшные и минобороновские кремлевские башни". "Всё это может сорвать возможность проведения каких-либо "референдумов". Спокойствия для рашистких оккупантов теперь точно не будет, – уверен Игорь Печёнкин. – Враг ослаблен отсутствием логистических поставок вооружения. Мосты взорваны, а автотехникой поставлять достаточное количество вооружения слишком сложно. Проваленная на московии мобилизация вынудила бункерного злобного карлика увеличить количественный состав армии

По мнению эксперта, атмосфера в захваченных регионах, постоянные точечные удары по вооружению и складам боеприпасов, а также наступательные операции ВСУ сорвут попытки оккупантов провести балаганные псевдореферендумы.

"Завезенные актеры, коллаборанты и прочая шушера не сможет создать нужную картинку, – считает Игорь Печёнкин. – А комментарии западных партнеров и аналитиков создаются порой без знаний украинской специфики противостояния".

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