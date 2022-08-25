Россия готовится объявить фейковые референдумы: решится ли Путин на этот шаг – какая главная цель

Россия до конца этой недели может подтвердить проведение референдумов о присоединении на территориях Украины, которые контролирует армия РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Пойдет ли Кремль на такой шаг? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Фейковые референдумы. Фото: из открытых источников

Расчет России прост: объявить оккупированные территории "своими" и попытаться шантажировать Запад ядерным оружием

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский рассуждает так:

"Россия планировала организовать марионеточные оккупационные "правительства" на большей территории Украины. Это было известно западным и украинским спецслужбам еще до начала войны. Проведение псевдореферерендумов должно было закрепить разделение Украины на отдельные государства. Об этом летом 2021 года Владислав Сурков (бывший советник президента РФ, экс-куратор оккупированных Россией территории, один из идеологов проекта "Новороссия" — прим. ред.) открыто рассказывал западным медиа. То, что мы видим, – это движение по инерции плана оккупации всей Украины, которое провалилось".

Однако, акцентирует эксперт, для внутреннего пользования Кремлю нужны эти "референдумы", чтобы показать "победу спецоперации".

"Понятно, что в случае продолжения активных партизанских действий сделать это будет трудно, – отмечает Петр Бурковский. – Однако расчет России прост: объявить эти территории "своими" и попытаться шантажировать Запад ядерным оружием, если поставки оружия Украине продолжатся".

По мнению аналитика, минимальная цель этого шантажа – реализовать перемирие и закрепить захваченные территории. Максимальная – выиграть время и ослабить Украину до нового наступления.

"Какую цель выбрать, Россия будет решать, наблюдая за реакцией США и ЕС. Если визы для россиян отменят, запретят весь технологический экспорт в РФ, начнут налагать санкции на компании, еще работающие там, тогда есть шанс, что ничего у страны-агрессора не получится. Наибольшей неприятностью для России будут новости о поставках Украине западными партнерами ракет малой дальности (до 500 км) и боевых самолетов. Лишь стремление избежать неизбежного поражения на поле боя заставит Кремль выйти из войны", – уверен Петр Бурковский.

На материковой части Украины явно готовится некий цирк

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что псевдореферендумы как первоначальные планы РФ уже не раз переносились. Конкретной даты нет до сих пор.

"То, что озвучивают США, надо брать в учет, но это не обязательно – константа. Также надо понимать, что псевдореферендум не означает некий условный "развод" тех или иных территорий с Украиной. И не иммунитет данных территорий от военных действий, от наступления ВСУ. Августовские "хлопки" ("бавовна") в Крыму показали, что такого иммунитета ни у какой незаконной аннексии нет", – отмечает эксперт.

Но если с Крымом, продолжает она, россияне пытались соблюсти хотя бы видимость законности (что не отменяет незаконности их действия и не признания Крыма российскими ни одним цивилизованным государством), то на материковой части Украины явно готовится некий цирк. Без даже минимальной попытки придать этому шапито вид хоть какой-то легитимности.

"Одно дело, если бы местному населению такие "референдумы" гарантировали прекращение боевых действий и относительную стабильность. Ничего подобного! Такие территории будут ввергаться в еще большую изоляцию, сложности и трудности. Так что это гипотетическое фейковое "народоизъявление" точно не на руку местному населению", – считает Александра Решмедилова.

Она напоминает о слухах, что сбор персональных данных на временно оккупированных территорий проводится, чтобы подвязать "референдумы" с единым днем голосования – 11 сентября, когда в РФ пройдут избирательные кампании различного уровня.

"Но тут всё будет зависеть от ситуации на фронтах, от активности партизанского движения. Потому и не оглашаются конкретные даты, – поясняет аналитик. – Выдача паспортов, банковских карт и так далее, чтобы интегрировать временно оккупированные территории в российское пространство, происходит и так. Никаких "референдумов" оккупантам для этого не надо. Я не исключаю, что фактор референдумов (угроза их проведения) может использоваться россиянами как некий шантаж. Переговорные процессы замерли. А РФ, судя по всему, очень бы хотела переговоров – на своих условиях. Так что в ход пошли все козыря – и атомный шантаж, и референдумный".

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