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Нету права: где в Украине запрещено ездить электросамокатам

Фемида оштрафовала водителя электросамоката, который влетел в Lexus

сегодня, 10:15
Автор:

Хмільовська Інна

Водителя электросамоката признали виновным в нарушении правил дорожного движения. Галицкий районный суд Львова оштрафовал нарушителя на 850 гривен, об этом говорится в постановлении от 23 сентября.

Нету права: где в Украине запрещено ездить электросамокатам

Ездить на электросамокатах, фото с открытых источников

В админпротоколе от 5 сентября говорится, что около 18 часов, водитель электросамокатов на ул. Данилишина во Львове, внезапно выехал на проезжую часть, где соблюдал правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем Lexus.

Водитель электросамоката своей вины в суде не признал, аргументировав тем, что это автомобиль Lexus совершил на него наезд. Зато водитель просила суд привлечь водителя электросамокатов к административной ответственности. Суд выяснил, что в правилах дорожного движения отсутствует определение электросамокатов или самоката.

"Вместе с тем, электросамокат соответствует понятию" транспортное средство ", поскольку предназначен для перевозки людей. А человек использовал его именно с этой целью, когда столкнулся с автомобилем Lexus", — говорится в постановлении суда.

Также в суде заявили, что по правилам дорожного движения водитель электросамоката не имел права двигаться по тротуару. Кроме штрафа, водитель электросамоката заплатит 454 грн судебного сбора.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Одессе хотят запретить электронные самокатыПо мнению мэра Одессы Геннадия Труханова, электрические самокаты должны, как и любой транспорт, регулироваться с помощью ПДД. Однако на данный момент подобные нормы отсутствуют, хотя об их необходимости разговоры ходят уже давно.

Особое внимание одесские власти обратили на e-самокаты из-за ряда неприятных инцидентов, произошедших в городе за последнее время.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинским водителям стоит подготовиться к некоторым изменениям правил дорожного движения уже с начала лета 2021 года. О чем речь, узнайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали о том, каких водителей предлагают "премировать" представители МВД и при чем здесь нарушение ПДД.



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Источник: https://gl.lv.court.gov.ua/sud1304/
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