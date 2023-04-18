Не только Польша, Венгрия и Словакия: еще одна страна ЕС хочет запретить экспорт украинского зерна

Правящая Социал-демократическая партия Румынии (СДП) просит коалиционное правительство утвердить чрезвычайную меру о временном запрете на импорт украинского зерна вслед за аналогичными действиями стран Восточной Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

Как отмечает агентство, в понедельник Словакия вместе с Польшей и Венгрией запретила импорт зерна из Украины, поскольку даже самые верные союзники Киева испытывают внутреннее давление, требуя защитить свои сельскохозяйственные рынки.

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"СДП обратится к правящей коалиции с просьбой принять политическое решение, позволяющее правительству принять решение", — говорится в заявлении партии, к которой принадлежит министр сельского хозяйства.

В то же время в заявлении говорится, что "Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского Союза или по торговым маршрутам Черного моря".

Отметим, посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в том, что та пытается задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия зернового соглашения. Так, 17 апреля страна-агрессор вторично заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции. Параллельно с этим экспорт украинского зерна и продовольствия начали блокировать Польша, Венгрия и Словакия. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

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