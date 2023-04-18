Военное сотрудничество Москвы и Пекина: какой результат встречи Путина с министром обороны Китая

Встреча российского президента Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу не посодействовала расширению сферы российско-китайского сотрудничества. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Путин встретился с министром обороны Китая. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что официальные протоколы обеих сторон не содержат никаких упоминаний о войне России в Украине. К тому же, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение Китая способствовать мирным переговорам в Украине.

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"Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си Цзиньпина в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества", — пишут аналитики.

Среди других ключевых выводов ISW: владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин, похоже, снова завоевывает расположение президента России Владимира Путина, вероятно, из-за несостоятельности российских обычных военных выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе. Степень доверия и приверженности Путина к Пригожину пока неизвестна, но вероятно, что Путин остановил усилия российского МО отомстить "Вагнеру", отказав им в подкреплении и боеприпасах.

Эксперты отмечают, интервью с двумя бывшими бойцами группы "Вагнера" об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными дополнительно подчеркивает, как боевики институционализировали систематическую жестокость как часть своего основного способа действия.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин провел встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны страны Ли Шанфу. Стороны заявили об укреплении сотрудничества, в том числе по линии военных ведомств. В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверяет, что на фронте пока не зафиксировано фактов применения россиянами китайского оружия. О чем говорит теперь еще и военное сближение РФ и КНР (и есть ли оно на самом деле)? Какова вероятность, что китайское вооружение или компоненты будут задействованы в войне против Украины? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



