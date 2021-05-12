Не сертификатом вакцинации единым: в ЕС рассматривают различные варианты для пересечения границы

Получение сертификата вакцинация не будет единственным способом для пересечения европейских границ. Страны-участники Европейского Союза также рассматривают другие варианты безопасных путешествий. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Сертификат вакцинации - фото из открытых источников

По словам чиновника, в ЕС работают над различными вариантами путей пересечения границы, о которых они могут сообщить позже. Также он отметил, что украинский аналог сертификатов вакцинации будет введен только после начала функционирования такого документа у европейских партнеров, ведь наша страна работает по принципу подключения к готовой системе.

Кучер заявил, что пока нет строгого решения о необходимости проведения теста на COVID-19 для путешествий в ЕС в случае отсутствия сертификата. К тому же, вводить четкое обязательство о получении такого документа пока не собираются.

"Никого обязывать делать эти сертификаты пока не планируется, но точно с сертификатами удобнее будет пересекать границу", — сказал заместитель министра здравоохранения.

Сертификат вакцинации в Украине планируют выдавать через приложение "Дія". Электронный вариант можно будет распечатать или получить бумажную копию в местном центре предоставления административных услуг.



Напомним, что только за первые несколько дней открытия записи на вакцинацию за "Действие" услугой воспользовались более 130 тысяч украинцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, можно ли вакцинироваться против COVID-19 людям, у которых диагностированы любые хронические болезни.

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