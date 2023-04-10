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Настоятель ПЦУ Эифаний проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, в стенах Успенского собора

Пасхальное богослужение в Успенском соборе проведет митрополит Эпифаний. По его словам, украинизация Киево-Печерской Лавры: процесс неизбежен

сегодня, 14:50
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Общественного". В столице не будут отменять комендантский час на праздник, так что, скорее всего, богослужение состоится утром. Детальнее, время еще сообщат.

Настоятель ПЦУ Эифаний проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, в стенах Успенского собора

Пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре проведет настоятель ПЦУ Эпифаний


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"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре, в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", — подчеркнул Эпифаний.

Кроме того, митрополит также отметил, что он за то, чтобы Лавра была украинская, а священников УПЦ МП – там не было.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – отметил митрополит. .

Как добавил настоятель ВТО Эпифаний, в Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ВТО, поэтому со временем и в Нижней Лавре можно будет "мирно" молиться.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВТО назначила своего наместника Киево-Печерской лавры: о чем он говорит. Накануне он попросил главу ВЦУ принять его под свой омофор.
 Напомним, "Комментарии" писали, что УПЦ-МП: единственный храм Московского патриархата во Львовской области перешел в ПЦУ. В своей истории церковь уже принадлежала представителям Польской, Румынской и Русской православной церквей.
Читайте на сайте "Комментарии", что митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске, который продал нардепу Халимону. Продавцом оказался митрополит ПЦУ Александр Драбинко.




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Источник: https://suspilne.media/440115-epifanij-rozpoviv-de-vidbuvatimetsa-sluzba-na-velikden/?fbclid=IwAR1kqftW9dG0ThnxnLi1X2_SbqzPv1NSzSldqysuEafO_7n7AKu04NgIX3g
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