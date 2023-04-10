Настоятель ПЦУ Эифаний проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, в стенах Успенского собора

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Общественного". В столице не будут отменять комендантский час на праздник, так что, скорее всего, богослужение состоится утром. Детальнее, время еще сообщат.
Пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре проведет настоятель ПЦУ Эпифаний
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Кроме того, митрополит также отметил, что он за то, чтобы Лавра была украинская, а священников УПЦ МП – там не было.
Как добавил настоятель ВТО Эпифаний, в Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ВТО, поэтому со временем и в Нижней Лавре можно будет "мирно" молиться.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВТО назначила своего наместника Киево-Печерской лавры: о чем он говорит. Накануне он попросил главу ВЦУ принять его под свой омофор.
Напомним, "Комментарии" писали, что УПЦ-МП: единственный храм Московского патриархата во Львовской области перешел в ПЦУ. В своей истории церковь уже принадлежала представителям Польской, Румынской и Русской православной церквей.
Читайте на сайте "Комментарии", что митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске, который продал нардепу Халимону. Продавцом оказался митрополит ПЦУ Александр Драбинко.
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