Настоятель ПЦУ Эифаний проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре, в стенах Успенского собора

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Общественного". В столице не будут отменять комендантский час на праздник, так что, скорее всего, богослужение состоится утром. Детальнее, время еще сообщат.



Пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре проведет настоятель ПЦУ Эпифаний

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"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре, в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", — подчеркнул Эпифаний.

Кроме того, митрополит также отметил, что он за то, чтобы Лавра была украинская, а священников УПЦ МП – там не было.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – отметил митрополит. .

Как добавил настоятель ВТО Эпифаний, в Верхней Лавре уже постоянно совершается богослужение ВТО, поэтому со временем и в Нижней Лавре можно будет "мирно" молиться.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВТО назначила своего наместника Киево-Печерской лавры: о чем он говорит. Накануне он попросил главу ВЦУ принять его под свой омофор.

Напомним, "Комментарии" писали, что УПЦ-МП: единственный храм Московского патриархата во Львовской области перешел в ПЦУ. В своей истории церковь уже принадлежала представителям Польской, Румынской и Русской православной церквей.

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