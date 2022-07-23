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Набрала 4 млн просмотров: антивоенная серия "Масяни" была удалена с YouTube

Видео было удалено после жалобы на копирайт

сегодня, 14:54
Автор:

Анастасия
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Последняя серия мультфильма "Масяня" (Эпизод 162. Санкт-Мариубург) была удалена с YouTube. Ролик успел набрать 4 млн просмотров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мультипликатор и создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев. 

Набрала 4 млн просмотров: антивоенная серия "Масяни" была удалена с YouTube

Скриншот из видео "Масяня" (Эпизод 162. Санкт-Мариубург)

Автор "Масяни" заявил, что сегодняшним утром на последнюю серию его мультфильма была подана жалоба, а вскоре видео и вовсе было удалено с площадки. 

"Некто "Соболев" пожаловался на мой мульт (последний Эпизод 162. Санкт-Мариубург) Пожаловался на копирайт, дескать картинка Исакия срисована с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловатся.  То есть претензия крайне сомнительная", — отметил Куеваев. 

Кроме того он возмутился тем, что YouTube не заблокировал или временно перекрыл доступ к ролику, а сразу его удалил. 

"Ютуб прям настолько испугался какого-то там "соболева", что мульт с 4 миллионами просмотров просто удалил. То есть получается любой Вася Пупкин из Мухосранска может заявить что на видео угол его дачи, сфотографированный вчера и просто убить  всю работу?" — добавил Куваев. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что с вопросом об уголовной ответственности за получение российского паспорта власти нужно подходить очень осторожно - эксперты рассказали о главной опасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" информировал о том, что 23 июля российские оккупанты обстреляли Одессу. Местные жители во время воздушной тревоги слышали порядка десяти взрывов. Большую часть ракет сбило ПВО. Однако "прилеты" также есть. Подробности читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что РФ выпустила 13 ракет по Кировоградщине. Глава Кировоградской областной военной администрации сообщил о последствиях обстрела. 




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.kuvaev
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