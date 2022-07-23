Набрала 4 млн просмотров: антивоенная серия "Масяни" была удалена с YouTube

Последняя серия мультфильма "Масяня" (Эпизод 162. Санкт-Мариубург) была удалена с YouTube. Ролик успел набрать 4 млн просмотров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мультипликатор и создатель мультфильма "Масяня" Олег Куваев.

Скриншот из видео "Масяня" (Эпизод 162. Санкт-Мариубург)

Автор "Масяни" заявил, что сегодняшним утром на последнюю серию его мультфильма была подана жалоба, а вскоре видео и вовсе было удалено с площадки.

"Некто "Соболев" пожаловался на мой мульт (последний Эпизод 162. Санкт-Мариубург) Пожаловался на копирайт, дескать картинка Исакия срисована с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловатся. То есть претензия крайне сомнительная", — отметил Куеваев.

Кроме того он возмутился тем, что YouTube не заблокировал или временно перекрыл доступ к ролику, а сразу его удалил.

"Ютуб прям настолько испугался какого-то там "соболева", что мульт с 4 миллионами просмотров просто удалил. То есть получается любой Вася Пупкин из Мухосранска может заявить что на видео угол его дачи, сфотографированный вчера и просто убить всю работу?" — добавил Куваев.

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