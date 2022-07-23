РФ выпустила 13 ракет по Кировоградщине: последствия

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Анастасия
Утро в Кировоградской области выдалось неспокойным. Враг совершил массированный ракетный обстрел. Об этом сегодня в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Ракетные удары. Фото: из открытых источников
Сегодня, 23 июля, российские оккупанты запустили по Кировоградской области 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). По словам Райковича, враг попал в инфраструктурные объекты за пределами города Кропивницкий.
Отмечается, что "прилёты" были в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.
После случившегося в областном центре часть одного из микрорайонов осталась без света. Райкович отметил, что аварийные бригады "Облэнерго" проводят необходимые работы для устранения проблемы.
Райкович обратился к украинцам и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в это время в укрытиях, поскольку это может спасти людям жизнь.
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