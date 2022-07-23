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РФ выпустила 13 ракет по Кировоградщине: последствия

В результате ракетного обстрела есть погибшие и пострадавшие

сегодня, 09:47
Автор:

Анастасия
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Утро в Кировоградской области выдалось неспокойным. Враг совершил массированный ракетный обстрел. Об этом сегодня в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. 

РФ выпустила 13 ракет по Кировоградщине: последствия

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Сегодня, 23 июля, российские оккупанты запустили по Кировоградской области 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). По словам Райковича, враг попал в инфраструктурные объекты за пределами города Кропивницкий. 

Отмечается, что "прилёты" были в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. 

После случившегося в областном центре часть одного из микрорайонов осталась без света. Райкович отметил, что аварийные бригады "Облэнерго" проводят необходимые работы для устранения проблемы. 

Райкович обратился к украинцам и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в это время в укрытиях, поскольку это может спасти людям жизнь. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинским защитникам удалось отбить сразу два наступления российских оккупантов. Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что эксперты назвали шаги, как Украине не только нарастить добычу газа, но и закрыть главный вопрос — обеспечения своих потребностей самостоятельно, перестав зависеть от импорта "голубого топлива". 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Болгарии прямо на пляж к туристам вынесло кусок российской ракетыНайденная часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".



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Источник: https://t.me/kirovogradskaODA/1842
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