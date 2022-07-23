В Одессе прогремели взрывы: в порту начался пожар

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Во время воздушной тревоги местные жители слышали серию взрывов. Некоторые подробности в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Ракетный обстрел Одессы. Фото - Алексей Гончаренко

Взрывы в Одессе прогремели примерно в 11:10. Местные жители в социальных сетях сообщают, что их было порядка 7-10 за время воздушной тревоги. По словам нардепа Алексея Гончаренко, большую часть ракет сбили ПВО, однако есть и "прилёт". В результате обстрелов в порту Одессы произошел пожар.

"Вот вам и зерновой коридор. Нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот России. Это будет как раз лучшая договоренность по вывозу зерна", — отметил Гончаренко.

Также депутат добавил, что Р оссия ударила по Одесскому порту во время сегодняшнего обстрела.





"Россия ударила по Одесскому порту, массированный ракетный обстрел, две ракеты долетели. Есть пострадавшие. В очередной раз они проявили, чего стоят соглашение с ними. Только вооружив Украину реально обезопасить украинский аграрный экспорт", — сказал нардеп.





Фото — Алексей Гончаренко





Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что утром 23 июля российские оккупанты выпустили 13 ракет по Кировоградщине. "прилёты" были в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. Также сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами.

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