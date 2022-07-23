logo

BTC/USD

22659.85

ETH/USD

1557.50

LTC/USD

56.29

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

39.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Одессе прогремели взрывы: в порту начался пожар
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе прогремели взрывы: в порту начался пожар

Россия ударила по Одесскому порту

сегодня, 11:51
Автор:

Анастасия
Поделитесь публикацией:

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. Во время воздушной тревоги местные жители слышали серию взрывов. Некоторые подробности в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. 

В Одессе прогремели взрывы: в порту начался пожар

Ракетный обстрел Одессы. Фото - Алексей Гончаренко

Взрывы в Одессе прогремели примерно в 11:10. Местные жители в социальных сетях сообщают, что их было порядка 7-10 за время воздушной тревоги. По словам нардепа Алексея Гончаренко, большую часть ракет сбили ПВО, однако есть и "прилёт". В результате обстрелов в порту Одессы произошел пожар. 

"Вот вам и зерновой коридор. Нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот России. Это будет как раз лучшая договоренность по вывозу зерна", — отметил Гончаренко. 

Также депутат добавил, что Россия ударила по Одесскому порту во время сегодняшнего обстрела.

"Россия ударила по Одесскому порту, массированный ракетный обстрел, две ракеты долетели. Есть пострадавшие. В очередной раз они проявили, чего стоят соглашение с ними. Только вооружив Украину реально обезопасить украинский аграрный экспорт", — сказал нардеп.
 
В Одессе прогремели взрывы: в порту начался пожар - фото 2

Фото — Алексей Гончаренко

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что утром 23 июля российские оккупанты выпустили 13 ракет по Кировоградщине. "прилёты" были в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. 

Также сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/22739
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!