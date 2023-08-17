На Арестовича подали заявление в СБУ: о чем говорит ситуация – что грозит экс-советнику главы ОП

Бывший советник Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович, ранее не раз отличавшийся скандальными заявлениями, за одно из них может быть привлечен к ответственности. Речь о его фразе во время интервью с Юлией Латыниной, что украинцы якобы совершили ошибку, позволив себе расчеловечить россиян. Ранее подобный тезис он продвигал в июне, критикуя украинцев за их радость по поводу смерти российского туриста, которого съела акула в Египте. Ну, а сейчас блогер Александр Нотевский сообщил, что написал на Арестовича заявление в СБУ, отметив, что размышления того о том, что мы якобы своими оскорблениями россиян спровоцировали мобиков идти на войну, могут иметь признаки оправдания российского вторжения в Украину. О чем говорит эта ситуация? Кто прав, кто виноват? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Сегодняшнее поведение Арестовича выглядит неприемлемым

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

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"Высказывания Арестовича зачастую выглядят как откровенные провокации. Позволь себе такое другие блогеры, они бы быстро оказались в СИЗО СБУ – и заключали соглашение со следствием, давая показания касательно подрыва ими доверия к украинским вооруженным силам и оправдания российской агрессии. За что получили бы пять лет условно".

По словам эксперта, объективно привлекать к ответственности за подобное довольно тяжело. В Украине, подчеркивает он, всё же действует Конституция, согласно которой, каждый имеет право выражать свои мысли.

"Попытки оправдать российскую агрессию или делать высказывания, оскорбляющие ВСУ, подрывающие доверие к ним, должны проходить определенного рода экспертизу. Но привлечь за подобное по, к примеру, статье 436-2.1 УК (оправдание или признание правомерными действия РФ против Украины, что наказывается на срок до 3 лет лишения свободы), крайне тяжело", – уверяет Ростислав Кравец.

И большинство подобных дел заканчиваются соглашением со следствием и условными сроками, отмечает он.

"Учитывая, что Арестович – лицо медийное, которое долгое время озвучивало определенные тезисы украинской власти для общества, на мой взгляд, сегодняшнее его поведение выглядит неприемлемым. Ну, а правовую оценку его поведению должны давать правоохранительные органы", – констатирует эксперт.

Наша радость смертям, настигающим граждан РФ в разных уголках света вряд ли как-то усиливает их желание идти воевать в Украину

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов отмечает, что заявление Арестовича, безусловно спорное, хоть как взрослый человек он имеет право на свое мнение.

"Я как военнослужащий, участвовавший в освобождении нескольких украинских городов, лично видел тюрьмы, где содержались гражданские, недостаточно лояльные к оккупантам, пыточные камеры, братские могилы расстрелянных людей. Случалось, оккупанты подбрасывали нам замученных до смерти побратимов. Поэтому в глазах военных, волонтеров, массы украинцев – расчеловечивать русских нельзя по той простой причине, что они сами себя расчеловечили очень давно", – отмечает эксперт.

Кирилл Сазонов не верит в то, что наша радость смертям, настигающим граждан РФ в разных уголках света как-то усиливает их желание идти воевать в Украину.

"Единицы идеалистов не представляют угрозы, – поясняет он. – А мобилизация у них была и есть принудительная. Либо как альтернатива тюремному сроку. Потому не думаю, что наши высказывания, наша ненависть как-то стимулирует россиян воевать. И с Арестовичем я в этом плане категорически не согласен. Но пытаться его привлечь к ответственности за те или иные высказывания считаю несерьезным. Тем более посредством СБУ, которая делает реально большую работу, отлавливая реальных врагов (агентуру в рясах, наводчиков, корректировщиков). И отвлекать их всякого рода арестовичами, по-моему, не стоит".

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