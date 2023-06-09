Арестович критикует украинцев приравняв их к россиянам

Военный обозреватель и популярный блоггер Алексей Арестович подверг критике украинцев из-за их реакции на смерть российского туриста, которого съела акула в Египте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Арестович.



Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

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Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович резко реагирует на шутки украинцев из-за россиянина, которого съела акула.

"Судя по количеству (и качеству) шуток об убитом акулой россиянине, расчеловечивание уже здесь", — заявил Арестович.

Далее блоггер приравнял украинцев к россиянам и указал, что украинцы сами превратились во зло.

"Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом — банальными, серыми, скучными", — пишет популярный блоггер Алексей Арестович.

Напомним, что 8 июня в Черном море акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Находившиеся рядом туристы зафиксировали на видео момент атаки акулы и смерти мужчины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что волонтер и блоггер Геннадий Друзенко призвал украинцев прекратить смеяться над трагической гибелью россиянина в Египте. Блогер отмечает, что гражданин России, вероятно, никогда не воевал против Украины, а также не были зафиксированы его украинофобские изречения. Житель Архангельской области покинул Россию несколько месяцев назад и стал жить в Египте.

Также "Комментарии" писали, что в Египте туристический катер врезался в риф и утонул. На его борту находились 26 поляков и 10 человек из персонала. Следствие считает, что капитан уснул, а лодкой управляла неопытная личность, которая и врезалась в риф.