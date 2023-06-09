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Арестович критикует украинцев приравняв их к россиянам

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович подверг критике украинцев из-за их реакции на смерть россиянина.

сегодня, 21:40
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Автор:

Slava Kot

Военный обозреватель и популярный блоггер Алексей Арестович подверг критике украинцев из-за их реакции на смерть российского туриста, которого съела акула в Египте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Арестович.

Арестович критикует украинцев приравняв их к россиянам

Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников


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Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович резко реагирует на шутки украинцев из-за россиянина, которого съела акула.

"Судя по количеству (и качеству) шуток об убитом акулой россиянине, расчеловечивание уже здесь", — заявил Арестович.

Далее блоггер приравнял украинцев к россиянам и указал, что украинцы сами превратились во зло.

"Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом — банальными, серыми, скучными", — пишет популярный блоггер Алексей Арестович.

Напомним, что 8 июня в Черном море акула напала на 23-летнего россиянина Владимира Попова. Находившиеся рядом туристы зафиксировали на видео момент атаки акулы и смерти мужчины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что волонтер и блоггер Геннадий Друзенко призвал украинцев прекратить смеяться над трагической гибелью россиянина в Египте. Блогер отмечает, что гражданин России, вероятно, никогда не воевал против Украины, а также не были зафиксированы его украинофобские изречения. Житель Архангельской области покинул Россию несколько месяцев назад и стал жить в Египте.

Также "Комментарии" писали, что в Египте туристический катер врезался в риф и утонул. На его борту находились 26 поляков и 10 человек из персонала. Следствие считает, что капитан уснул, а лодкой управляла неопытная личность, которая и врезалась в риф.



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Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1667046196026671104
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Обсуждения

Іван Сірко

сегодня, 21:28

Це Арестович калоборант, зрадник та шакал в овечій шкірі! Самого Арестовича треба скормити!

Сергій

сегодня, 21:09

Людина, яка порушила ваші права, автоматично втратила і свої. Тому у росіян, які прийшли в Україну, нема ніяких прав крім одного права здохнути (здихають тварини вмирають люди, а нинішні росіяни перетворилися на тварин) на нашій землі. Хоча особисто я вважаю, що це вбивати безглуздо, треба виколювати очі і відпускати. Мерця закопали і забули, а каліка ще довго буде тягнуте на себе ресурси країни агресора.


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