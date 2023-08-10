"Дикари-с": Арестович раскритиковал украинские "идеологические ошибки"

Сделав ставку на построение "националистического государства", Украина допустила идеологическую ошибку. Такое мнение в интервью российскому блоггеру Юлии Латыниной высказал популярный автор Алексей Арестович. Об этом сообщают "Комментарии".

Арестович

По мнению Алексея Арестовича, Украина, сделав ставку на украинский национализм, может построить "вторую Венгрию", что входит в противоречие в либеральными ценностями основных западных союзников Украины в ЕС и НАТО.

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"Что они строят американскими руками, американской помощью, американским оружием здесь? Очередную орбановскую "Венгрию"? В лучшем случае, — заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. — Или они строят некое открытое либеральное общество по американскому образцу? Так вот, то, что мы исполняем на идеологическом фронте совсем не похоже на открытое американское общество. От слова "совсем". А (похоже — ред.)на новое националистическое, ультранационалистическое, в будущем, и шовинистическое государство, накачанное американским оружием – оно строит. А им (американцам — ред.) надо такой новый субъект в мире? И в НАТО, и в Евросоюзе?"

- Относительного этого существует дискуссия, американцы задают много вопросов нелицеприятных, — заявил Арестович, продолжая свою мысль. - Мы сделали все возможные глупости в этом вопросы. Дикари-с. Ну что тут будешь делать? Варвары-с.

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