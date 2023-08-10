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"Дикари-с": Арестович раскритиковал украинские "идеологические ошибки"

Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал "идеологические ошибки", допущенные, по его мнению, Украиной

сегодня, 19:58
Автор:
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Константин Куликов
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Сделав ставку на построение "националистического государства", Украина допустила идеологическую ошибку. Такое мнение в интервью российскому блоггеру Юлии Латыниной высказал популярный автор Алексей Арестович. Об этом сообщают "Комментарии".

"Дикари-с": Арестович раскритиковал украинские "идеологические ошибки"

Арестович

По мнению Алексея Арестовича, Украина, сделав ставку на украинский национализм, может построить "вторую Венгрию", что входит в противоречие в либеральными ценностями основных западных союзников Украины в ЕС и НАТО.


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"Что они строят американскими руками, американской помощью, американским оружием здесь? Очередную орбановскую "Венгрию"? В лучшем случае, — заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович. — Или они строят некое открытое либеральное общество по американскому образцу? Так вот, то, что мы исполняем на идеологическом фронте совсем не похоже на открытое американское общество. От слова "совсем". А (похоже — ред.)на новое националистическое, ультранационалистическое, в будущем, и шовинистическое государство, накачанное американским оружием – оно строит. А им (американцам — ред.) надо такой новый субъект в мире? И в НАТО, и в Евросоюзе?"

- Относительного этого существует дискуссия, американцы задают много вопросов нелицеприятных, — заявил Арестович, продолжая свою мысль. - Мы сделали все возможные глупости в этом вопросы. Дикари-с. Ну что тут будешь делать? Варвары-с.

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Обсуждения

Сергій

сегодня, 19:48

Якесь Бредове поняття: "...побудову "націоналістичної держави"... ", Очевидно, що людина не володіє різницею в термінах "національність" та "націоналіст". І при чому тут зброя???

Ігор

сегодня, 19:22

Або Україні, або Росії не має одночасно місця на цій планеті. Ніхто з них не визнає співіснування одне одного. Здається, саме Росії тут не позаздриш.


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