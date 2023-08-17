На Арестовича подали заявление в СБУ за оправдание российской агрессии

Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Украинский блогер Александр Нотевский сообщил, что написал заявление в Службу безопасности Украины на бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Причиной такого решения являются слова Арестовича о том, что украинцы разрешили "расчеловечить россиян". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Нотевского.

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Александр Нотевский вспомнил, что в начале августа Алексей Арестович во время интервью с Юлией Латыниной сказал, что "главное, что мы сделали – это когда позволили себе расчеловечить россиян. Это главная наша ошибка". Таким образом Арестович считает, что украинцы дали россиянам "прекрасную мотивацию воевать" против Украины.

Нотевский утверждает, слова Арестовича могут иметь признаки оправдания российского вторжения в Украину. Согласно статье 436-2.1 УК оправдание или признание правомерными действия РФ против Украины наказываются на срок до 3 лет лишения свободы.

"Чувак заявил, что мы своими оскорблениями россиян спровоцировали мобиков идти на войну и у них есть оправдание своих действий – он должен защитить семью от кровожадного хохла", – коротко объясняет ситуацию Александр Нотевский.

Бывший советник ОП Алексей Арестович не прокомментировал ситуацию с заявлением на него в СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович критикует украинцев приравняв их к россиянам.

Также "Комментарии" писали, что украинские лидеры общественного мнения раскритиковали Арестовича из-за его скандальных заявлений об украинцах. В частности, критически высказался Сергей Стерненко, Дмитрий Казанский и другие общественные деятели.