Мюнхенская конференция по безопасности 2024: какие ожидания у Украины

С 16 по 18 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности. Туда не пригласили ни Россию, ни Иран, которые сейчас, по сути, ломают сложившееся после Второй мировой войны мироустройство. Какие ожидания от данного мероприятия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото из открытых источников

Нужно не переоценивать данное мероприятие

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности – это платформа, на которой проводятся дискуссии касательно наибольших вызовов, стоящих перед миром.

"Есть два измерения геополитики – локальный и глобальный. Нас сейчас больше интересует первый – любые решения, которые ускорят и увеличат поступление в Украину всего необходимого для противостояния российской агрессии", – отмечает эксперт.

По его словам, Украину немного триггерит от этой конференции после речи, которую произнес там Путин 10 февраля 2007 года. Это выступление считается фактической заявкой РФ на многополярный мир, анонсом ее имперских амбиций, а также в какой-то мере – объявлением новой "холодной войны" НАТО. И уже в следующем году Россия напала на Грузию. А спустя какое-то время – и на Украину.

Так что давайте не переоценивать данное мероприятие. Оно не останавливает и не предотвращает войны. Это просто дискуссионная платформа", – поясняет Виктор Таран. "Широкомасштабное нападение 24 февраля 2022-го, кстати, произошло вскоре после очередного "Мюнхена"

Он считает, что в этом году там, скорее всего, будет подписан безопасностный договор между Украиной и Германией (по типу того, что мы в январе подписали с Великобританией). Возможно, также – между Украиной и Францией.

Думаю, будет обсуждаться также увеличение поддержки нашей страны со стороны европейских государств. Германия уже призывала к этому Речь, в том числе, может пойти о снарядах. Есть позиция Франции, которая хочет, чтоб боеприпасы изготавливались исключительно на территории ЕС (чтоб деньги оставались там). Но Евросоюз не справляется. Потому звучат предложения о закупках снарядов за пределами ЕС", – отмечает эксперт. – Не исключено, что будут обсуждать угрозу выхода США из НАТО в случае возвращения Трампа в Белый дом ". "Непублично же, вероятно, состоится дискуссия на тему – приглашать или нет Украину в НАТО на июльском саммите Альянса, который состоится в Вашингтоне

Большое внимание будет уделено Украине

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поделилась таким мнением:

"Безопасностная конференция в Мюнхене станет очередной площадкой, на которой будут говорить об угрозах для мировой безопасности. Сейчас таковыми являются Россия и Иран, которых вполне логично не пригласили на данное мероприятие. Кстати, пока не ясно, какие переговоры будут проводиться с Китаем. Думаю, в Мюнхене прозвучат громкие заявления от ряда политиков. Более 50 мировых лидеров, сотни министров из разных стран – это широкая палитра. Вопросы Украины, Израиля будут в приоритете, учитывая, что в данный момент есть два мощных горячих трека – российско-украинская война и обострение на Ближнем Востоке. Но поднимут также темы экологии, энергетике, экономике, потому что и всё это – о глобальной безопасности".

Принимающая сторона – Германия – приложит максимум усилий для выработки решений, которые усилят европейскую и глобальную безопасность, уверена аналитик.

Большое внимание будет уделено Украине. В том числе необходимости поддерживать нашу страну. С помощью от США пока проблема, а вот ЕС в начале февраля принял важнейшее решение о выделении нам 50 млрд евро в течение четырех лет Надеемся на позитивные подвижки и в Штатах, тем более, что Сенат уже представил соответствующий законопроект И такие визиты в Штаты, и такие площадки как Мюнхенская конференция по безопасности важны лично для руководства ФРГ. Они демонстрируют вовлеченность в глобальные процессы, лидерство в ЕС, что укрепляет политические позиции того же Шольца", – констатирует Александра Решмедилова. "Интересно, что на 9 февраля анонсирована встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом

Читайте также на портале "Комментарии" - почему февраль критически важный месяц для Украины: какие ожидания от решений союзников.