В Мюнхене Россию поставили на место: какие теперь шансы у Украины возвратить ядерный статус

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Говорил о готовности украинцев защищать свою страну от российской агрессии. А также инициировал саммит стран-участниц Будапештского меморандума, предупредив, что, если он не состоится, если Украине не предоставят обещанные в обмен на отказ от ядерного оружия гарантий безопасности, то он признает документ 1994 года недействительным. Что можно сказать о выступлениях западных политиков и Зеленского? Издание "Комментарии" за разъяснением обратился к экспертам.

Выступление Президента Украины на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Фото: сайт Офиса президента

Все мировое сообщество сегодня стоит на грани событий, которые могут полностью разрушить миропорядок

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан считает, что встреча в Мюнхене, проходящая в преддверии новой волны военной агрессии РФ против Украины, продемонстрировала беспрецедентное единение Запада, который готов всеми возможными, пока ещё не военными способами, защищать существующий сегодня миропорядок.

"Такой консолидации антироссийских тезисов и нарративов, которые были озвучены этими днями на Мюнхенской конференции, не было даже в 2015 году, когда такая же встреча проходила на фоне активных боевых действий на Донбассе. Сам факт того, что речь сегодня шла уже не о "украинском кризисе", как часто называют российско-украинскую войну, а о "российском кризисе", говорит о многом", – акцентирует эксперт.

По его мнению, понимая, ЧТО предстоит выслушать на этой встрече, Кремль, впервые за несколько последних десятилетий, решил не отправлять на неё своих представителей.

"По словам главы МИД России Сергея Лаврова, эта конференция полностью потеряла объективность и не представляет интереса для его страны. Это достаточно тревожный сигнал, так как является демонстрацией того, что Москва больше не собирается обсуждать свои действия в публичной плоскости – и готова к войне. С другой стороны, такое решение руководства РФ можно понять, – поясняет Александр Курбан. – Голос ее представителей против коллективного голоса Запада – вещи несоизмеримые".

Исходя из того, что было озвучено и обсуждалось на полях Мюнхенской конференции, можно сказать, что Россия получила очень мощный, встречный, нокаутирующий дипломатический удар, после которого вернуться в число геополитических лидеров будет крайне сложно. Этот удар может повториться уже в экономической плоскости – и это чётко было продемонстрировано коллективным Западом, уверен эксперт.

Александр Курбан продолжает:

"В условиях приближающегося военного противостояния с Украиной, Россия оказалась без союзников. Даже потенциальный партнёр – Китай – занял достаточно четкую позицию в плане признания суверенитета Украины. Дальнейшая эскалация конфликта грозит РФ потерей перспектив развития и даже уже занятых позиций на газовом рынке ЕС. Экономика РФ балансирует на грани падения в пропасть, новый пакет санкций уничтожит ее, опустив на дно дефолта и финансовой изоляции. Вслед за экономическим падением может последовать распад государственной системы и повторение ситуации с распадом СССР, который окончательно похоронит геополитические амбиции Кремля".

Знаковой, по мнению эксперта, стала позиция Германии на этой конференции. Александр Курбан подчеркивает, что Берлин за все 8 лет конфликта на востоке Украины ещё ни разу не делал таких резких заявлений.

"Несмотря на то, что Германия, по-прежнему, не готова оказать Украине военную помощь, она достаточно четко обрисовала экономические последствия для РФ, в плоть до отказа от российского газа. А это уже очень серьезно, – акцентирует эксперт. – Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок, (от партии "Зелёных") была весьма категорично настроена по вопросу "Северного потока-2" – и четко заявила, что дальнейшая военная агрессия РФ против Украины приведёт к полной остановке этого проекта".

Также Александр Курбан отмечает, что выступление в Мюнхене украинского президента Владимира Зеленского было достаточно эмоциональным и наполненным четкими посылами. Эксперт предполагает, что это стало сюрпризом для Запада, который уже сложил своё стереотипное мнение о Зеленском.

"Весьма интересным было также выступление мэра Киева, Виталия Кличко, – считает эксперт. – Он достаточно саркастически подчеркнул тот факт, что некоторые страны ЕС все ещё не в полной мере понимают, что происходит. Сделав намёк на ситуацию с обещанием Германии предоставить только защитное вооружение (каски). Глава МИД Украины, Дмитрий Кулеба, в своём выступлении заявил о том, что все необходимые условия для введения Западом санкций по отношению к РФ уже есть – и с этим не стоит задерживаться".

Весьма рискованным ходом со стороны Украины Александр Курбан считает апелляцию к положениям Будапештского меморандума, а также угрозы выйти из него. Впрочем, отмечает он, все прекрасно понимали, что нёс в себе этот дипломатический пассаж, и отдельно эту тему не обсуждали.

Эксперт резюмирует:

"Европа, а по факту и все мировое сообщество, сегодня стоит на грани событий, которые могут полностью разрушить миропорядок, сложившийся после Второй Мировой войны в середине ХХ века. Руководство РФ подняло ставки до невероятно высокого уровня. И, похоже, готово продолжать поднимать их до точки кипения. Впрочем, в Кремле понимают, что в случае проигрыша, плата для них будет неподъёмной. И поэтому, скорее всего, горячей войны не будет. Путин и его окружение пытаются запугать Запад большой войной в Европе, а США – своим потенциальным союзом с Китаем. Все прекрасно понимают, что ни первого, ни второго России сегодня не потянуть. Кремль делает хорошую мину при плохой игре, работая скорее на свою внутреннюю целевую аудиторию – граждан РФ, которым нужно показать величие страны и объяснить исключительно санкционным давлением, почему российская экономика находится в предынфарктном состоянии".

Возвращение ядерного статуса Украина, да еще и в нынешних условиях конфронтации – это абсолютно нереалистичная вещь

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что выступление Зеленского в Мюнхене было лучшее, чем предыдущие его речи в качестве политика.

"Были хорошо расставлены акценты. Они весьма актуальные на сегодняшний день. Президент говорил реалистично. Без часто повторяемых клише, лозунгов. Достаточно трезвое выступление, что и делает эту речь самой неплохой в карьере Зеленского-политика, – отмечает эксперт. – Но данное выступление, имеющее политический характер, вряд ли что-то изменит в сложившейся вокруг Украины ситуации. Как инициатива организовать саммит гарантов Будапештского меморандума".

Илия Куса напоминает, что Зеленский не первый, кто вспоминает о "Будапеште". Тема, по его словам, поднималась уже раза три – и заканчивалась ничем.

"Так что вряд ли что-то изменится и сейчас. Позиции основных игроков, гарантов Будапештского меморандума (РФ, США, Великобритания), не менялась. Также я не считаю, что эта речь была о ядерном оружии, как многие в Украине и за ее пределами подумали. Следует понимать, что возвращение ядерного статуса Украина, да еще и в нынешних условиях конфронтации – это абсолютно нереалистичная вещь. Так что речь была не о возвращении Украине статуса ядерной державы. Хоть и касалась Будапештского меморандума", – отмечает эксперт.

По его мнению, мюнхенскую речь Зеленского следует рассматривать с нескольких аспектов.

Во-первых, с внутриукраинской точки зрения.

"Президенту важно было продемонстрировать для внутренней аудитории, что у него есть некий план (созыв того же Будапештского саммита), что не всё потеряно, что он – решительный и смелый лидер в сложные времена. Для Зеленского это – возможность на международной площадке показать себя сильным, харизматичным лидером на фоне остальных. И можно сказать, что у него это получилось. Это была игра на свою аудиторию, свой электорат, внутреннюю политику", – поясняет Илия Куса.

Во-вторых – были определенные внешнеполитические посылы.

"Прозвучала более трезвая оценка международной ситуации. Неплохая попытка (хоть и тактическая) выйти из порочного круга, в который нас загнали. Когда нами играют с двух сторон. Мы видим, что с западные медиа накачивают информационное пространство, конструируя реальность российского вторжения. Которое то будет, то не будет. Рисуют разные карты и даты этого вторжения. А с российской стороны – медиа нагнетают ситуацию о якобы планах Украины нападения на ОРДЛО. Мы между ними зажаты, не можем ничего сделать. И речь Зеленского я рассматриваю, как попытку заявить о себе в данной ситуации. Показать, что есть Украина. Есть наши позиции. И мы не будем безропотно позволять разным течениям нас подхватывать и куда-то нести", – отмечает Илия Куса.

Он резюмирует, что как тактический шаг (вырулить хоть на какое-то время из негативных информационных потоков, которые очень сильно влияют на экономику Украины, на восприятие украинцев, на самовосприятие, на психологию людей) – это ход неплохой. Стратегических же задач речь Зеленского не решает, уверен эксперт. По его мнению, баланс сил она не меняет.

"Позиции разных сторон проистекают не из-за некого субъективно-морального восприятия Украины, а из того, какие интересы завязаны на тот или иной сценарий развития ситуации", – констатирует Илия Куса.

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