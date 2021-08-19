Коронавирус поглощает Украину: сколько зараженных прибавилось за сутки

BTC/USD
44420.13
ETH/USD
2996.97
LTC/USD
165.12
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Хмільовська Інна
В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса. Пока ситуация остается контролируемой Однако уровень госпитализации растет ежедневно и превышает на 25% выписку тех, кто выздоровел. Поэтому с каждым днем возрастает нагрузка на систему здравоохранения. По данным Центра общественного здоровья, 18 августа, зафиксировали 1560 новых подтвержденных случаев COVID-19. В частности, заболели 90 детей и 35 медработников.
Коронавирус, фото из открытых источников
За прошедшие сутки в ковидных больниц госпитализировали более шести сотен пациентов, 32 человек умерли от осложнений.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 270 226 человек, выздоровели - 2 199 118 человек; летальных исходов — 53 368; провели ПЦР-тестов — 11 749 847.
Как ранее информировал портал "Комментарии", с третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против COVID-19 крайне необходимы.
Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.
Ранее портал писал, что вакцина против коронавируса CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinovac Biotech, обладает побочными эффектами, а именно может вызвать временный паралич лицевого нерва (паралич Белла).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости