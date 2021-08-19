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Коронавирус поглощает Украину: сколько зараженных прибавилось за сутки

Уровень госпитализации растет ежедневно и превышает на 25% выписку

сегодня, 09:50
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса. Пока ситуация остается контролируемой Однако уровень госпитализации растет ежедневно и превышает на 25% выписку тех, кто выздоровел. Поэтому с каждым днем возрастает нагрузка на систему здравоохранения. По данным Центра общественного здоровья, 18 августа, зафиксировали 1560 новых подтвержденных случаев COVID-19. В частности, заболели 90 детей и 35 медработников.

Коронавирус поглощает Украину: сколько зараженных прибавилось за сутки

Коронавирус, фото из открытых источников

За прошедшие сутки в ковидных больниц госпитализировали более шести сотен пациентов, 32 человек умерли от осложнений.

"Сейчас 19 из 25 регионов Украины находятся в фазе роста заболеваемости, при этом 16 из них показывают достаточно большой рост. Это может быть и колебания вокруг уровня плато, так и в некоторых случаях начало индикации вспышки. Уже в 16 регионах недельный рост уровня госпитализаций составляет от 18 до 80 человек", — отмечают в Центре экономики здравоохранения KSE.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 270 226 человек, выздоровели - 2 199 118 человек; летальных исходов — 53 368; провели ПЦР-тестов — 11 749 847.

Как ранее информировал портал "Комментарии", с третьей дозой прививки против COVID-19 спешить не надо. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против COVID-19 крайне необходимы.

Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.

Ранее портал писал, что вакцина против коронавируса CoronaVac, произведенная китайской компанией Sinovac Biotech, обладает побочными эффектами, а именно может вызвать временный паралич лицевого нерва (паралич Белла).


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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