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Коронавирус набирает оборотов в Украине: сотни зараженных и более двух десятков летальных случаев

Заболели 112 детей и 46 медработников

сегодня, 10:00
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине фиксируют с каждым днем все больше случаев заражения коронавирусом. С каждым днем возрастает нагрузка на систему здравоохранения. По данным Центра общественного здоровья, 20 августа, зафиксировали 1600 новых подтвержденных случаев COVID-19. В частности, заболели 112 детей и 46 медработников.

Коронавирус набирает оборотов в Украине: сотни зараженных и более двух десятков летальных случаев

Коронавирус, фото с открытых источников

За прошедшие сутки в ковидных больниц госпитализировали почти шесть сотен пациентов, 26 человек умерли от осложнений. При этом выздоровели за сутки почти 900 человек.

За все время пандемии в Украине заболело — 2271826 человек; выздоровело — 2200000 человек; летальних случаев — 53394; проведено ПЦР-тестов — 11773325.

Минздрав напоминает: соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзером — спасает жизнь.

Напомним, коронавирус поглощает Украины: сколько зараженных прибавилось в сутки. В Украине в течение последних двух недель активизировались случаи заражения коронавируса.

Как ранее информировал портал "Комментарии", с третьей дозой прививки против коронавируса спешить не надо. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на сегодняшний день нет абсолютно никаких научных доказательств того, что бустерные вакцины против коронавируса крайне необходимы.

Напомним, что врачи уверяют, что вакцинация — единственный действенный способ уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможного летального исхода. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны планируют обеспечить беспрерывный доступ к вакцинам даже на выходных или в праздничные дни.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
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