Когда Россия может начать войну против Молдовы: Санду назвала сроки

Россия может попытаться дестабилизировать Молдову весной 2024 года. В этот период в стране будет проходить предвыборная кампания перед президентскими выборами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "ProTV" сделала президент Молдовы Майя Санду.

Майя Санду. Фото: из открытых источников

"Мы верим, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию, и я верю, что эти действия начнутся ближе к весне. Используются люди, которых у них здесь. Ничего нового, к сожалению. Они могут изменить определенную тактику, но ясно, как они будут действовать в целом", – заявила президент Молдовы.

По ее словам, уже ведется работа, чтобы "превратить эти уроки в анализ и разработать конкретные меры по уменьшению рисков".

Отметим, Молдова всерьез рассматривает тот вариант, что Россия может начать полномасштабную войну против Кишинёва, устроив дестабилизацию в Приднестровье. Именно поэтому Молдова планирует закупить современную систему противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность противостоять угрозам со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан. Премьер заявил в телевизионном интервью, что Молдове необходима модернизированная система ПВО для защиты ключевых объектов инфраструктуры, в том числе аэропортов, и противостояния угрозам со стороны России, которые значительно усилились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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