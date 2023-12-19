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Молдова готовится к войне: какое оружие намерен закупить Кишинев

Кишинев намерен закупить современную систему ПВО, чтобы быть готовым к российским ударам

сегодня, 17:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Молдова планирует закупить современную систему противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность противостоять угрозам со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан, пишет "Голос Америки".

Молдова готовится к войне: какое оружие намерен закупить Кишинев

Дорин Речан. Фото: из открытых источников

Речан заявил в телевизионном интервью, что Молдове необходима модернизированная система ПВО для защиты ключевых объектов инфраструктуры, в том числе аэропортов, и противостояния угрозам со стороны России, которые значительно усилились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам премьера, получить в свое распоряжение современную систему ПВО Молдова намерена с помощью союзников по ЕС и НАТО.

"Если Кремль решит напасть на нас, что мы будем делать? Нейтралитет Молдову не защитит", – заявил Речан.

Отметим, о том, что Россия через несколько лет может открыть второй фронт в Европе заявил начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман. Он допустил, что основной удар может быть нанесен как раз-таки по Молдове и странах Балтии. Главком подчеркнул, что Россия уже хорошо продемонстрировала, как может нападать на своих соседей.

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