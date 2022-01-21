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Клопотенко назвал главную задачу нового школьного питания в Украине

Школьные столовые начали проигрывать магазинам и супермаркетам

сегодня, 15:02
Автор:

Елизавета Черных
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По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, с появлением супермаркетов, а соответственно и широкого выбора гастрономии, многие дети перестали питаться в школах. Потому, задача нового школьного меню — вернуть учеников обратно в столовую, предложив им сбалансированное и вкусное питание. Об этом кулинарный эксперт рассказал 24 каналу. 

Клопотенко назвал главную задачу нового школьного питания в Украине

Евгений Клопотенко - фото: Instagram Евгения Клопотенко

Клопотенко отметил, что реформа школьного питания точно поможет изменить пищевые привычки подрастающего поколения, иначе бы она не имела смысла. Шеф-повар продолжает: 

"Раньше, в СССР в частности, еда должна была быть безопасной и давать детям здоровье, но никто не говорил о вкусе". 

Однако с появлением более широкого выбора гастрономии, дети предпочли покупать более вкусные продукты в магазинах. 

"Тогда столовые начали проигрывать. И наша задача – вернуть детей обратно в столовую, предложив им сбалансированную и вкусную еду", — отметил Клопотенко. 

Напомним, что новое школьное питание, меню для которого разработал кулинар Евгений Клопотенко, вызвало множество критики в обществе, в частности со стороны некоторых родителей школьников, которые жалуются, что дети отказывают питаться в столовых. Шеф-повар объяснил, что некоторым учащимся могут не нравится новые блюда из-за того, что некоторые школы решили убрать из меню соль и сахар. При этом Минздрав рекомендовал всего лишь регулировать их количество. 

Также Клопотенко рассказал, как реагирует на критику нового школьного меню. 

О новых правилах школьного питания, запрещенных продуктах и новых блюдах — читайте в материале интернет-издания "Комментарии". 


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Источник: https://education.24tv.ua/ru/nasha-zadacha-vernut-detej-obratno-stolovye-klopotenko-ukraina-novosti_n1847428
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