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Родители "ломают копья" за чай с сахаром и сосиски, - Клопотенко о реакции на новое школьное меню

Шеф-повар был готов к критике реформы

сегодня, 17:55
Автор:

Елизавета Черных
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Кулинарный эксперт и автор нового школьного меню, которое вызвало настоящий резонанс в обществе — Евгений Клопотенко — рассказал, как воспринимает негативные комментарии в свой адрес. Шеф-повар считает критику признаком того, что изменения происходят. Хуже всего, если бы реакции не последовало, что значило бы равнодушие общества. Об этом Клопотенко рассказал в интервью "Цензор.НЕТ". 

Родители "ломают копья" за чай с сахаром и сосиски, - Клопотенко о реакции на новое школьное меню

Евгений Клопотенко - фото: Instagram Евгения Клопотенко

По словам кулинарного эксперта, он был готов к критике реформы, особенно в пунктах, касающихся ограничения соли и сахара в блюдах. При этом, как показала последняя неделя, сопротивление изменениям объясняется самой культурой питания в Украине. Она, отмечает кулинар, вызывает множество вопросов. 

"Родители "ломают копья" за чай с сахаром и сосиски в рационе детей, а не за овощи и рыбу. Я не могу их винить – раньше нас никто не учил основам здорового питания", — рассказал шеф-повар. 

По словам Клопотенко, именно поэтому изначально принялись реформировать питание в школах, поскольку взрослых изменить невозможно, а привить здоровые привычки подрастающему поколению — шанс на здоровую нацию. Однако, реализовать идеальный сценарий получается не всегда. 

Отметим, что на скандал с новым школьным меню отреагировала и куратор соответствующего проекта — первая леди Елена Зеленская. Супруга президента подчеркнула, что переход от старого к новому всегда сложен с психологической точки зрения. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Евгений Клопотенко анонсировал программу, где родители смогут контролировать питание ребенка в школе. 


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Источник: https://censor.net/ua/resonance/3310395/minestrone_z_vertutoyu_menshe_soli_ta_tsukru_scho_yistymut_dity_v_shkolah_i_sadkah?fbclid=IwAR28koGY_qNGiyalXN413pxHxGqLeIs0F6AmsZV9TkiV1B3xOnreEt2RleA
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