Скандал из-за нового меню в школах: Елена Зеленская отреагировала на ситуацию

Елена Зеленская отреагировала на ситуацию, которая развернулась вокруг реформы школьного питания. Об этом пишет издани Фокус.

Елена Зеленская. Фото: Facebook

В новом году украинские школьники опробовали новое меню в учебных заведениях. Многие родители негативно отреагировали на нововведения, отмечая пресность блюд и некомпетентность поваров. Однако были и те, кто встал на защиту знаменитого шеф-повара Евгения Клопотенко, которого называют главным автором обновленного меню. В свою очередь кулинар отметил, что школы, которые внедрили новое меню с начала 2022 года, требуют времени для адаптации к новым требованиям.

Первая леди страны и инициатор реформы школьного питания по просьбе СМИ прокомментировала ситуацию.

Она рассказала, что когда началась реформа школьного питания, а команда Клопотенко при участии технологов, диетологов и представителей МОЗ разрабатывала новое меню, она уже была готова к критике.

Зеленская отметила, что согласно данным исследований, вначале реформы современные ученики школ питались так же, как и их родители, когда были школьниками, а переход от старого к новому всегда сложен с психологической точки зрения.

Ограничение количество жиров, белого хлеба и запрет субпродуктов в виде сосисок и т.д вызвал настоящие "батлы" в социальных сетях.

Елена Зеленская говорит, что привыкшим питаться вышеперечисленными продуктами, новые блюда могут показаться необычными из-за того, что у них выработалась "пищевая привычка". Такие есть у каждого человека, однако нужно отличать невредные привычки от вредных.

Зеленская подчеркнула, что ради улучшения здоровья украинцев готова потерпеть критику.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперты прокомментировали заявления об эвакуации послов РФ из Украины.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба рассказал, какой план Путин подготовил для Запада. Главы МИД Украины считает, что что Франция может стать лидером в Европе и помешать Путину реализовать его планы.

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