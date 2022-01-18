Скандал из-за нового меню в школах: Елена Зеленская отреагировала на ситуацию

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Денис Подставной
Елена Зеленская отреагировала на ситуацию, которая развернулась вокруг реформы школьного питания. Об этом пишет издани Фокус.
Елена Зеленская. Фото: Facebook
В новом году украинские школьники опробовали новое меню в учебных заведениях. Многие родители негативно отреагировали на нововведения, отмечая пресность блюд и некомпетентность поваров. Однако были и те, кто встал на защиту знаменитого шеф-повара Евгения Клопотенко, которого называют главным автором обновленного меню. В свою очередь кулинар отметил, что школы, которые внедрили новое меню с начала 2022 года, требуют времени для адаптации к новым требованиям.
Первая леди страны и инициатор реформы школьного питания по просьбе СМИ прокомментировала ситуацию.
Она рассказала, что когда началась реформа школьного питания, а команда Клопотенко при участии технологов, диетологов и представителей МОЗ разрабатывала новое меню, она уже была готова к критике.
Зеленская отметила, что согласно данным исследований, вначале реформы современные ученики школ питались так же, как и их родители, когда были школьниками, а переход от старого к новому всегда сложен с психологической точки зрения.
Ограничение количество жиров, белого хлеба и запрет субпродуктов в виде сосисок и т.д вызвал настоящие "батлы" в социальных сетях.
Елена Зеленская говорит, что привыкшим питаться вышеперечисленными продуктами, новые блюда могут показаться необычными из-за того, что у них выработалась "пищевая привычка". Такие есть у каждого человека, однако нужно отличать невредные привычки от вредных.
Зеленская подчеркнула, что ради улучшения здоровья украинцев готова потерпеть критику.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперты прокомментировали заявления об эвакуации послов РФ из Украины.
Сайт "Комментарии" писал о том, что Кулеба рассказал, какой план Путин подготовил для Запада. Главы МИД Украины считает, что что Франция может стать лидером в Европе и помешать Путину реализовать его планы.
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Обсуждения
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Екатерина
сегодня, 16:36
Не психологически сложно, а физически. Дети в детском саду не выдерживают такого питания - капуста на завтрак, обед и ужин, какао без сахара и молока, свекла, морковь, и каши, мясо отсутствует из-за того, что тендер не выдал ни одного поставщика. У половины группы в садике рвота и диарея от не перевариваемой организмом пищи. Это далеко не психологическая проблема. В чат-бот Госпотребслужбы в Телеграме обращались - ответа нет. Вот и вся реформа!
Иван Сирко
сегодня, 16:36
Это чучело Елена Зеленская у которой скумбрий по 8 грн. Мразота что она что Зеленский, Порошенко. Гнать вас с Украины нужно!!!