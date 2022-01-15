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Скандал из-за нового меню в школах: украинцы встали на защиту Клопотенко

С нового года украинские школьники начали питаться по-новому

сегодня, 17:10 comments3166
Автор:

Денис Подставной
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После того как с 1 января 2022 года в украинских школах ввели новое меню, на известного кулинара Евгения Клопотенко обрушился шквал хейта. Однако многие украинцы встали на защиту повара, которого называют главным автором обновленного меню.

Скандал из-за нового меню в школах: украинцы встали на защиту Клопотенко

Евгений Клопотенко. Фото: https://klopotenko.com

С нового года украинские школьники начали питаться по-новому. Для этого было разработано новое меню, которое призвано сделать рацион учеников более здоровым и разнообразным. Однако нововведение не всем пришлось по вкусу. Одними из самых распространенных претензий недовольных родителей стали — пресность блюд и некомпетентность поваров.

Буря негодований даже побудила создание петиции об отмене нового меню в детских садах. На это отреагировал шеф-повар на своей странице в Instagram, он высказал своё недоумение, так как, по его словам, он еще не приступал к разработке оного.

Но, судя по комментариям в Сети, далеко не все украинцы плохого мнения о ноу-хау. Некоторые писали, что Клопотенко создал хорошие рецепты качественных блюд из продуктов, которые поставляются в столовые, а то, что некоторым детям оно пришлось не по вкусу, это лишь потому, что в их семьях совсем другая культура питания.

"Клопотенко лишь разработал новое меню в соответствии к новым стандартам МОЗ. Это не он уменьшил количество соли и сахара, а лишь максимально выжимал хорошие блюда из того, что сделали новые нормы", — пишет один из пользователей Facebook

"Не нужно цепляться ни к Клопотенко, который попробовал предложить что-то новое, ни к поварам. Давайте будем благодарными и терпимыми", — отметили в комментариях.

Скандал из-за нового меню в школах: украинцы встали на защиту Клопотенко - фото 2

Скандал из-за нового меню в школах: украинцы встали на защиту Клопотенко - фото 3

Украинцы считают, что детям нужно время, чтобы привыкнуть к новому меню. Этот переход, по их мнению, должен происходить постепенно.

Для справки: в обновленном школьном меню увеличили количество мяса и фруктов, а также количество позиций. А количество сахара, хлеба и жареного наоборот — уменьшили.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что специалисты составили рейтинг авиакомпаний мира, которые считаются самыми безопасными. К сожалению, в их списке пока нет украинских авиаперевозчиков. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что составлен список советов украинцам, которые с польской визой или картой быта собираются трудоустроиться в Германии.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/ukraintsyi-podderzhali-klopotenko-posle-skandala-iz-za-novogo-menyu-shkola-eto-ne-restoran.htm
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comments

Обсуждения

Бут.

сегодня, 18:06

Треба провести гарний аналіз, хто за а хто проти: 1. По достатку; 2. По національній належності (хоча багато проти); 3. По культурі (соціальний статус батьків). Може це щось дасть.

микола

сегодня, 18:02

новшество клопотенка це сплошна дуристика

Александр

сегодня, 17:58

Родители! Прекратите травить своих детей. Приучайте их и приучайтесь сами кушать пищу, которая не причиняет ущерба здоровью. Клопотенко - молодец. Молодцы все те, кто смог изменить отношение государства к питанию детей в детсадах и школах. Это только начало, трудно сразу перестроить вкусовые приоритеты, но терпение и труд - всё перетрут. Вперёд !

Ольга

сегодня, 17:38

Женя Клопотенко проделал огромную работу, чтобы питание детей стало полезным, больше витаминов, блюда стали красивыми и дети ели с удовольствием. До него этим никто не занимался. Не годами, а десятилетиями! Правда, после него начала о себе заявлять Елена Зеленская, которая "обеспокоена" меню в садиках и школах. Что в этом плохого? Если дети не едят морковку (сюжет по тв), то вместо неё могут предложить и тёртое яблочко, и запечённую тыкву. Не нужно в этом деле консерватизма. А Жене можно предложить, чтобы ему присылали свои пожелания, кто и как видят питание в садиках и школах. Женя молодец!

СФ

сегодня, 17:36

"в обновленном школьном меню увеличили количество мяса" - в смысле увеличили? 70 гр, 2 раза в неделю - это "увеличили"?!!! Раньше мясные продукты были каждый день, а теперь увеличили? бред сивой кабыл!

Олег

сегодня, 17:29

В школах працює на жаль багато безграмотних спеціалістів яким до Клопотенка далеко

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