Скандал из-за нового меню в школах: украинцы встали на защиту Клопотенко

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МЕНЮ
Денис Подставной
После того как с 1 января 2022 года в украинских школах ввели новое меню, на известного кулинара Евгения Клопотенко обрушился шквал хейта. Однако многие украинцы встали на защиту повара, которого называют главным автором обновленного меню.
Евгений Клопотенко. Фото: https://klopotenko.com
С нового года украинские школьники начали питаться по-новому. Для этого было разработано новое меню, которое призвано сделать рацион учеников более здоровым и разнообразным. Однако нововведение не всем пришлось по вкусу. Одними из самых распространенных претензий недовольных родителей стали — пресность блюд и некомпетентность поваров.
Буря негодований даже побудила создание петиции об отмене нового меню в детских садах. На это отреагировал шеф-повар на своей странице в Instagram, он высказал своё недоумение, так как, по его словам, он еще не приступал к разработке оного.
Но, судя по комментариям в Сети, далеко не все украинцы плохого мнения о ноу-хау. Некоторые писали, что Клопотенко создал хорошие рецепты качественных блюд из продуктов, которые поставляются в столовые, а то, что некоторым детям оно пришлось не по вкусу, это лишь потому, что в их семьях совсем другая культура питания.
"Клопотенко лишь разработал новое меню в соответствии к новым стандартам МОЗ. Это не он уменьшил количество соли и сахара, а лишь максимально выжимал хорошие блюда из того, что сделали новые нормы", — пишет один из пользователей Facebook
"Не нужно цепляться ни к Клопотенко, который попробовал предложить что-то новое, ни к поварам. Давайте будем благодарными и терпимыми", — отметили в комментариях.
Украинцы считают, что детям нужно время, чтобы привыкнуть к новому меню. Этот переход, по их мнению, должен происходить постепенно.
Для справки: в обновленном школьном меню увеличили количество мяса и фруктов, а также количество позиций. А количество сахара, хлеба и жареного наоборот — уменьшили.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что специалисты составили рейтинг авиакомпаний мира, которые считаются самыми безопасными. К сожалению, в их списке пока нет украинских авиаперевозчиков.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что составлен список советов украинцам, которые с польской визой или картой быта собираются трудоустроиться в Германии.
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Обсуждения
Новости
Бут.
сегодня, 18:06
Треба провести гарний аналіз, хто за а хто проти: 1. По достатку; 2. По національній належності (хоча багато проти); 3. По культурі (соціальний статус батьків). Може це щось дасть.
микола
сегодня, 18:02
новшество клопотенка це сплошна дуристика
Александр
сегодня, 17:58
Родители! Прекратите травить своих детей. Приучайте их и приучайтесь сами кушать пищу, которая не причиняет ущерба здоровью. Клопотенко - молодец. Молодцы все те, кто смог изменить отношение государства к питанию детей в детсадах и школах. Это только начало, трудно сразу перестроить вкусовые приоритеты, но терпение и труд - всё перетрут. Вперёд !
Ольга
сегодня, 17:38
Женя Клопотенко проделал огромную работу, чтобы питание детей стало полезным, больше витаминов, блюда стали красивыми и дети ели с удовольствием. До него этим никто не занимался. Не годами, а десятилетиями! Правда, после него начала о себе заявлять Елена Зеленская, которая "обеспокоена" меню в садиках и школах. Что в этом плохого? Если дети не едят морковку (сюжет по тв), то вместо неё могут предложить и тёртое яблочко, и запечённую тыкву. Не нужно в этом деле консерватизма. А Жене можно предложить, чтобы ему присылали свои пожелания, кто и как видят питание в садиках и школах. Женя молодец!
СФ
сегодня, 17:36
"в обновленном школьном меню увеличили количество мяса" - в смысле увеличили? 70 гр, 2 раза в неделю - это "увеличили"?!!! Раньше мясные продукты были каждый день, а теперь увеличили? бред сивой кабыл!
Олег
сегодня, 17:29
В школах працює на жаль багато безграмотних спеціалістів яким до Клопотенка далеко