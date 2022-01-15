logo

BTC/USD

43204.13

ETH/USD

3335.01

LTC/USD

149.17

USD/UAH

28.13

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Советы украинцам, которые с польской визой или картой быта собираются трудоустроиться в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Советы украинцам, которые с польской визой или картой быта собираются трудоустроиться в Германии

Для трудоустройства требуется виза Van der Elst

сегодня, 11:25
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Украинцы с картой быта или польской национальной визой, как граждане третьих стран, имеют возможность въезжать на территорию Германии в режиме от трех месяцев до полугода. Правда, в этом случае им будет запрещено работать.

Советы украинцам, которые с польской визой или картой быта собираются трудоустроиться в Германии

Работа в Германии - фото из freewings.com

Как сообщает 24tv.ua, если украинец с польскими документами захочет устроиться на работу в Германию, ему нужно оформить визу.

Итак, какие документы нужны для работы в Германии

Поездка для работы предполагает открытие дополнительной визы Van der Elst. Эта виза открывается только у генерального консульства Германии в Варшаве. К сожалению, другие консульства этот вопрос не рассматривают.

Что нужно подать для визы Van der Elst:

Заполненная анкету (в двух экземплярах с подписями работника) с указанием личных данных, целей поездки и другой информации. Бланк можно взять в консульстве Германии или распечатать на их сайте. Заполняется на немецком языке.

Загранпаспорт работника, действительный не менее 6 месяцев.

Документы, разрешающие пребывание и трудовую деятельность в Польше. Срок действия документов не может быть меньше планируемого срока пребывания по визе Van der Elst.

Трудовой договор с работодателем

Договор между польским работодателем и германской компанией.

Заявление от работодателя, который он отправляет в командировку, с указанием фирмы, места, сроков и краткого описания услуг.

Документы по страхованию работника (A1 карта EKUZ).

Оплата визового сбора в размере 75 евро. Визовый сбор не возвращается вне зависимости от результата.

Возможные дополнительные требования:

время функционирования фирмы,

период пребывания иностранца, предшествующего подаче, не менее года.
Выдается такой документ на срок, не превышающий 3-х месяцев.

Ранее "Комментарии" проинформировали о том, как исправить главные ошибки при поиске работы.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zakordon.24tv.ua/robota-nimechchini-mozhut-ukrayintsi-pratsyuvati-polskoyu-vizoyu_n1840382
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!