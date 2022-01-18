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Клопотенко анонсировал программу, где родители смогут контролировать питание ребенка в школе

Программа будет включать все блюда рецептурного сборника

сегодня, 13:15
Автор:

Елизавета Черных
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По словам шеф-повара Евгения Клопотенко, в Украине хотят начать разработку специальной программы, которая будет включать все блюда нового рецептурного сборника. Так, у родителей школьников появится возможность контролировать меню своих детей ежедневно и видеть фотографии блюд. Такой информацией кулинарный эксперт поделился в интервью "Цензор.НЕТ". 

Клопотенко анонсировал программу, где родители смогут контролировать питание ребенка в школе

Евгений Клопотенко - фото из открытых источников

Отвечая на вопрос, смогут ли родители контролировать, чем именно питается их ребенок в школьной столовой, Клопотенко сказал: 

"Сейчас в планах разработка специальной программы, в которой будут все 500 блюд нового рецептурного сборника, а также возможность родителям видеть меню своего ребенка каждый день обучения вместе с фото блюд". 

Шеф-повар также отметил, что ученики старших классов могут самостоятельно рассказать родителям о школьном питании или сделать фотографию обеда. 

Напомним, что с начала января 2022 года школьные столовые должны кормить учеников согласно новым нормам. Куратором соответствующего проекта стала супруга президента Украины Елена Зеленская. Дети будут питаться по меню, разработанному Евгением Клопотенко. В нем, в частности, ограничено употребление сахара и соли, а также исключены некоторые продукты, из которых раньше готовили в школах. Питание включает больше овощей, мяса и рыбы. 

Новое питание вызвало множество разногласий в обществе — некоторые родители возмущены новым школьным меню. При этом многие украинцы поддерживают обновленное питание, становясь на защиту шеф-повара Евгения Клопотенко. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что Клопотенко возразил, что советовал школам полностью отказаться от сахара и соли в блюдах для учеников.  


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Источник: https://amp.censor.net/ru/news/3310418/v_ukraine_razrabotayut_programmu_v_kotoroyi_roditeli_budut_videt_menyu_svoego_rebenka_kajdyyi_den_vmeste
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