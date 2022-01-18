Клопотенко возражает, что рекомендовал полностью отказаться от соли и сахара в новом школьном меню

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МЕНЮ
Елизавета Черных
Шеф-повар Евгений Клопотенко, приобщившийся к разработке нового меню, по которому должны питаться украинские школы, возражает, что рекомендовал полностью отказаться от сахара и соли в блюдах для учеников. Об этом кулинарный эксперт рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".
Евгений Клопотенко - фото: https://klopotenko.com
Клопотенко рассказал, что наоборот "боролся за соль и сахар", поскольку эти продукты хотели исключить.
Автор рецептов для нового школьного меню также добавил, что как показывает опыт, учебные заведения, которые стали питаться по-новому раньше (с сентября 2021 года), уже наладили все процессы, а потому ученики с удовольствие посещают столовые. А те школы, которые внедрили новое меню с начала 2022 года, требуют времени для адаптации к новым требованиям.
Отметим, что с начала января школы в Украине перешли на новое питание. Отныне детей будут кормить 160 блюдами, рецепты которых специально разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта стала первая леди Елена Зеленская. Так, в школьном питании ограничили сахар и соль, но увеличили количество овощей, рыбы и мяса. Некоторые продукты меню и вовсе оказались под запретом.
Однако вокруг нового школьного питания разразился настоящий скандал и буря негодований среди родителей учеников. Сам же Клопотенко те споры, которые возникают сегодня, называет столкновением эпох и двух систем, и новое виденье обязательно должно победить. При этом многие украинцы встали на защиту повара, отметив, что Клопотенко создал хорошие рецепты из качественных и полезных продуктов.
Ранее на портале "Комментарии" — самый простой рецепт яблочного пирога на кефире от Евгения Клопотенко.
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Обсуждения
Новости
Вова
сегодня, 10:51
Там закупочные цены на сахар по 100 грн/кг. За другие продукты аналогично.
алекс
сегодня, 10:46
Вообще-то Минздрав должен утверждать меню и давать рекомендации