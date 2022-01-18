Клопотенко возражает, что рекомендовал полностью отказаться от соли и сахара в новом школьном меню

Шеф-повар Евгений Клопотенко, приобщившийся к разработке нового меню, по которому должны питаться украинские школы, возражает, что рекомендовал полностью отказаться от сахара и соли в блюдах для учеников. Об этом кулинарный эксперт рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

Евгений Клопотенко - фото: https://klopotenko.com

Клопотенко рассказал, что наоборот "боролся за соль и сахар", поскольку эти продукты хотели исключить.

"Они (соль и сахар — ред.) остались. Надо просто добавлять их немного меньше. Раньше была целая ложка, а сейчас – полложки. Если в школе отказались полностью от соли и сахара, то это не корректно", — сказал шеф-повар.

Автор рецептов для нового школьного меню также добавил, что как показывает опыт, учебные заведения, которые стали питаться по-новому раньше (с сентября 2021 года), уже наладили все процессы, а потому ученики с удовольствие посещают столовые. А те школы, которые внедрили новое меню с начала 2022 года, требуют времени для адаптации к новым требованиям.

Отметим, что с начала января школы в Украине перешли на новое питание. Отныне детей будут кормить 160 блюдами, рецепты которых специально разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта стала первая леди Елена Зеленская. Так, в школьном питании ограничили сахар и соль, но увеличили количество овощей, рыбы и мяса. Некоторые продукты меню и вовсе оказались под запретом.

Однако вокруг нового школьного питания разразился настоящий скандал и буря негодований среди родителей учеников. Сам же Клопотенко те споры, которые возникают сегодня, называет столкновением эпох и двух систем, и новое виденье обязательно должно победить. При этом многие украинцы встали на защиту повара, отметив, что Клопотенко создал хорошие рецепты из качественных и полезных продуктов.

Ранее на портале "Комментарии" — самый простой рецепт яблочного пирога на кефире от Евгения Клопотенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!