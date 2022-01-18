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Клопотенко возражает, что рекомендовал полностью отказаться от соли и сахара в новом школьном меню

Повар отметил, что школы, которые внедрили новое меню с начала 2022 года, требуют времени для адаптации к новым требованиям

сегодня, 10:21 comments1364
Автор:

Елизавета Черных
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Шеф-повар Евгений Клопотенко, приобщившийся к разработке нового меню, по которому должны питаться украинские школы, возражает, что рекомендовал полностью отказаться от сахара и соли в блюдах для учеников. Об этом кулинарный эксперт рассказал в интервью "Цензор.НЕТ". 

Клопотенко возражает, что рекомендовал полностью отказаться от соли и сахара в новом школьном меню

Евгений Клопотенко - фото: https://klopotenko.com

Клопотенко рассказал, что наоборот "боролся за соль и сахар", поскольку эти продукты хотели исключить. 

"Они (соль и сахар — ред.) остались. Надо просто добавлять их немного меньше. Раньше была целая ложка, а сейчас – полложки. Если в школе отказались полностью от соли и сахара, то это не корректно", — сказал шеф-повар. 

Автор рецептов для нового школьного меню также добавил, что как показывает опыт, учебные заведения, которые стали питаться по-новому раньше (с сентября 2021 года), уже наладили все процессы, а потому ученики с удовольствие посещают столовые. А те школы, которые внедрили новое меню с начала 2022 года, требуют времени для адаптации к новым требованиям. 

Отметим, что с начала января школы в Украине перешли на новое питание. Отныне детей будут кормить 160 блюдами, рецепты которых специально разработал известный украинский повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта стала первая леди Елена Зеленская.  Так, в школьном питании ограничили сахар и соль, но увеличили количество овощей, рыбы и мяса. Некоторые продукты меню и вовсе оказались под запретом. 

Однако вокруг нового школьного питания разразился настоящий скандал и буря негодований среди родителей учеников. Сам же Клопотенко те споры, которые возникают сегодня, называет столкновением эпох и двух систем, и новое виденье обязательно должно победить. При этом многие украинцы встали на защиту повара, отметив, что Клопотенко создал хорошие рецепты из качественных и полезных продуктов. 

Ранее на портале "Комментарии" — самый простой рецепт яблочного пирога на кефире от Евгения Клопотенко


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Источник: https://censor.net/ua/resonance/3310395/minestrone_z_vertutoyu_menshe_soli_ta_tsukru_scho_yistymut_dity_v_shkolah_i_sadkah?fbclid=IwAR28koGY_qNGiyalXN413pxHxGqLeIs0F6AmsZV9TkiV1B3xOnreEt2RleA
Теги:
comments

Обсуждения

Вова

сегодня, 10:51

Там закупочные цены на сахар по 100 грн/кг. За другие продукты аналогично.

алекс

сегодня, 10:46

Вообще-то Минздрав должен утверждать меню и давать рекомендации

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