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В школах Украины ввели новое питание: какие блюда под запретом

С 1 января 2022 года в украинских школах вводятся новые стандартны питания: какие блюда не будут давать детям

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украинские школы с 2022 года перешли на новое питание. Теперь детей будут кормить по новым рецептам, которые специально разработал повар, победитель шоу "Мастер шеф 5" Евгений Клопотенко.

В школах Украины ввели новое питание: какие блюда под запретом

Школьное питание (фото из открытых источников)

Итак, шеф-повар разработал для школьников 160 новых блюд, в которых ограничил соль, сахар, зато увеличил количество рыбы, свежих овощей и мяса. На первое школьников будут радовать различными супами, например, чечевичным, овощным, супом Минестроне, капустником с тыквой, картофельным крем-супом и другими.

Среди основных блюд в школьном меню будет пастуший пирог с курицей, куриные наггетсы, шницель, тушеная капуста с мясом и овощами, ленивые голубцы, паста Болоньезе, рыбные котлетки и т. д.

На гарнир дети будут получать пшеничную кашу, галушки, кус-кус, булгур, рис, гречку, отварной картофель и другие блюда. А среди десертов будет запеканка, пудинг, оладьи, цитрусовое печенье, тосты с яйцом.

А вот под запретом в школьном меню оказались сосиски, колбасы и другое переработанное мясо, а также паштеты, йогурты, грибы, газированные напитки и непастеризованные соки. А еще из рациона детей убрали рыбные, мясные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей.

В школах также запрещено продавать чипсы, сухарики, кондитерские изделия, мороженое и другие продукты, содержащие пищевые концентраты.

Шеф-повар также особое внимание уделил детям с диетическими потребностями. Если ребенку врач назначил определенную диету, то запрещенные для него блюда из школьного меню будут заменять на разрешенные.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Елена Зеленская, супруга президента Украины, рассказала, как проходит реформа школьного питания под ее руководством. 


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Источник: https://education.24tv.ua/ru/ukrainskie-shkoly-1-janvarja-2022-perehodjat-ukraina-novosti_n1832154
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