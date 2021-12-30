Реформа школьного питания: первая леди рассказала о успехах реформы

Елена Зеленская, супруга президента Украины, рассказала, как проходит реформа школьного питания под ее руководством. Первая леди обещает, что уже в новом году все школьники будут питаться более качественно и сбалансировано. Она рассказала, что изменится уже с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Елена Зеленская. Фото с сайта президента Украины

"За ти годы, что мы работаем, наша цель значительно расширилась – мы хотим изменить не только то, что на столах, а саму культуру питания как маленьких, так и взрослых украинцев, их пищевые привычки. Так что с 1 января мы запускаем не просто реформу питания, а реформу мышления: от мгновенного удовольствия – до осознанного и внимательного подхода к потребностям своего организма, души и разума", – сказала Елена Зеленская.

По словам Елены Зеленской, весь 2021 пошел на то, чтобы модернизировать блоки питания в школах страны, составить меню и спланировать дальнейшие действия. Уже в новом семестре, который начнется с 10 января, школьники получат новое меню. В нем всего 160 блюд. При их планировании были учтены следующие факторы: минимум соли и сахара, субпродуктов и жиров. Но несмотря на это, увеличено количество молока и кисломолочных продуктов, а также мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов. Специалистами будут учтены и диетические потребности детей, имеющих проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее авторы нового меню заявляли, что стоимость питания в школах существенно не подорожает – максимум до 25 грн. Однако, по прогнозам чиновников, в некоторых регионах школьное питание все же обойдется дороже.



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