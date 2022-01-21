Клопотенко рассказал, почему не всем детям нравится новое школьное меню

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МЕНЮ
Елизавета Черных
По словам кулинарного эксперта, автора нового меню для украинских школ Евгения Клопотенко, невозможно одномоментно изменить питание в тысячах учебных заведений, поскольку всегда найдутся те, кто что-то неправильно понял или не разобрался до конца. Об этом пишет 24 канал.
Евгений Клопотенко - фото из открытых источников
Так шеф-повар прокомментировал, почему ученикам некоторых школ в Украине может не нравиться школьное питание в столовых. Как пример Клопотенко привел норму касаемо регулирования количества соли и сахара в блюдах.
Отметим, что ранее Евгений Клопотенко возразил, что советовал украинским учебным заведения полностью отказаться от добавления соли и сахара в блюда обновленного школьного меню. Шеф-повар отмечал, что наоборот "боролся" за эту продукцию в блюдах, поскольку ее хотели вовсе исключить.
Напомним, что новое меню, согласно которому с 1 января текущего года, должны питать учащиеся украинских школ, вызвало немало критики в обществе и гневных комментариев в адрес Евгения Клопотенко. Впрочем, сам шеф-повар отметил, что критика — показатель происходящих изменений. Если бы она не звучало, это означало бы равнодушие украинцев. События последнего времени продемонстрировали, что общество сопротивляется изменениям в связи с самой культурой питания в стране, которая, по словам Клопотенко, вызывает много вопросов.
Ранее на портале "Комментарии" - Клопотенко рассказал о программе, с помощью которой родители смогут следить за питание детей в школе.
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