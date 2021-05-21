Катастрофа самолета МАУ: Канада требует от Ирана возмещения ущерба

Иран должен возместить ущерб семьям погибших в авиакатастрофе украинского пассажирского самолета, сбитого в небе над Тегераном. Такое решение принял Верховный суд канадской провинции Онтарио, пишет Reuters.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Фото: 5.ua

Ракетную атаку на пассажирский самолет "Международных украинских авиалиний" канадский суд признал терактом. В авиакатастрофе, которая произошла в январе 2020 года, погибли 176 человек, из них 138 — граждане или резиденты Канады. Также погиб украинский экипаж авиалайнера Boeing 737.



В Канаде некоторые семьи погибших подали иск о компенсации ущерба в размере 1,2 млрд долл. Иран в суде не защищался. На звонки и электронные письма в офис в Вашингтоне, который занимается консульскими делами для иранцев в Канаде, не сразу ответили.

Возмещение ущерба Ираном будут рассматривать на последующих слушаниях Верховного суда Онтарио.

С 2012 года в Канаде приняли закон, которым расширили юрисдикцию канадских судов на иностранные государства, поддерживающие терроризм, включая Иран.



Процесс возмещения ущерба будет длительным и сложным, поскольку у Канады нет официальных дипломатических отношений с Ираном.

Ранее сообщалось, что разведка Канады получила секретные записи разговора иранского министра о катастрофе самолета МАУ. В марте 2021 года Иран обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета МАУ 8 января 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель". В МИД Украины жестко отреагировали на документ, назвав его "сборником манипуляций".

Напомним, в деле о расследовании катастрофы самолета МАУ под Тегераном Украина намерена занять более жесткую позицию по отношению к Ирану.

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