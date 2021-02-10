Разведка Канады получила секретные записи разговора иранского министра о катастрофе самолета МАУ

Разведка Канады имеет секретные аудиозаписи разговора министра иностранных дел Ирана по поводу авиакатастрофы Boeing 737 под Тегераном. Эта информация подтверждена представителем премьер-министра Канады Джастина Трюдо, передает ТСН.

Катастрофа МАУ - фото из открытых источников

Согласно официальным данным, канадской разведке удалось перехватить разговор еще в ноябре 2020 года, однако аудиозапись еще до конца не изучили.

Известно, что в разговоре принимает участие мужчина, которого идентифицируют как министра иностранных дел Ирана. Он обсуждает вероятность того, что самолет МАУ под иранской столицей могли сбить нарочно. При этом якобы чиновник заявляет, что полная информация по поводу авиакатастрофы скорее всего никогда не раскроется, поскольку это противоречит национальным интересам Ирана.

Напомним, что крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявшего рейс "Тегеран-Киев", произошло 8 января около 6 утра. На борту находились граждане семи стран – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них – 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли.

Позже стало известно, что катастрофа самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" произошло из-за того, что в него попали две ракеты. Отмечалось, что первая ракета, поразила самолет, уничтожила взлетные огни, а также, возможно, кабину пилотов. Ракета долетела до цели за 18 секунд. Вторая ракета вылетела через 30 секунд после первой и долетела до цели за 11 секунд. После второго попадания украинский "боинг" вспыхнул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский авиаперевозчик "международные авиалинии Украины"(МАУ) решил порадовать корпоративных клиентов. Теперь сотрудники крупных компаний могут получить авиапрогулку над украинской столицей.









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