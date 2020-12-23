Полетать над Киевом: МАУ запускает рейсы на корпоративы

На что только не идут компании, чтобы восстановиться после карантинных ограничений и связанных с ними убытками. Так украинский авиаперевозчик "международные авиалинии Украины"(МАУ) решил порадовать корпоративных клиентов. Теперь сотрудники крупных компаний могут получить авиапрогулку над украинской столицей. МАУ вводит в действие корпоративные экскурсии — целый час пассажиры смогут наслаждаться видами Киева с высоты.

Вылет и прилет будет осуществляться из международного аэропорта "Борисполь" на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест.

Такая услуга предлагается исключительно корпоративным клиентам. При этом в компании указывают стоимость одного места — за полет придется заплатить по 70 долларов за человека, но в национальной украинской валюте.

Во время полета участником авиатура расскажут о работе авиации и познакомят вживую с работой пилотов.

"Полет над Киевом — это не только невероятные впечатления, а также возможность узнать, как работает авиация от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое "полетные карты", "эшелон" и "брифинг", какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое", — отмечается в сообщении МАУ.

Как сообщал портал "Комментарии", несмотря на карантинные ограничения и вторую, а то и третью волну пандемии, авиакомпании восстанавливают пассажирское сообщение между странами. Так, в частности украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявил о новых чартерах — программе полетов на Шри-Ланку.

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