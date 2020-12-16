МАУ собралась летать на Шри-Ланку: новый рейс из Киева

Несмотря на карантинные ограничения и вторую, а то и третью волну пандемии, авиакомпании восстанавливают пассажирское сообщение между странами. Так, в частности украинский авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявил о новых чартерах — программа полетов на Шри-Ланку. Отмечается, что программа разработана совместно с туроператором Travel Professional Group.

Стартуют чартеры уже в текущем году.

"Рейсы в Матталу будут выполняться с 28 декабря 2020 года по 10 марта 2021 года из Международного аэропорта "Борисполь" (Киев)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что правительство Шри-Ланки намерено открыть границы с 26 декабря — впервые за восемь месяцев иностранные туристы смогут посетить страну. Правда не все — допуск на территорию получат те иностранцы, которые продемонстрируют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Причем на актуальность выделяется трое суток. О соответствующей справке могут поинтересоваться при посадке. Второй раз пассажирам придется сдать тест уже по прибытию и поселению в отеле. Заявленная стоимость теста — 45 долларов США. О результате известят сообщением на мобильный телефон, после чего туристу будет разрешен отдых без ограничений.

В случае диагностирования заболевания приезжих будут отправлять на карантин, и изоляция пройдет в том же отеле, который был забронирован.

Большинство массовых туристических мероприятий на Шри-Ланке также будут отменены — лишь некоторые туристические компании получили право проводить групповые однодневные экскурсии.

Как сообщал портал "Комментарии", новый маршрут МАУ из Киева в Женеву вводится на постоянной основе — перелеты будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам. За билет придется выложить от 4 тыс. 200 грн. При этом в компании отмечают, что количество билетов, попадающих под акционное предложение, ограничено. Вылет из Киева в 10:45, прибытие в Женеву 12:50. Из Женевы отправление намечено на 13:50, прилет в Киев 17:40.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!