МАУ вновь станет летать в Швейцарию

Несмотря на вторую волну пандемии коронавируса, авиакомпании мира постепенно восстанавливают пассажирские международные рейсы. Не осталась в стороне и украинский авиаперевозчик — МАУ. Компания объявила, что возобновляет полеты в Швейцарию. Новый рейс появится в расписании с 19 декабря.

Женева (Швейцария)

Маршрут из Киева в Женеву вводится на постоянной основе — перелеты будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам.

За билет придется выложить от 4 тыс. 200 грн. При этом в компании отмечают, что количество билетов, попадающих под акционное предложение, ограничено. Вылет из Киева в 10:45, прибытие в Женеву 12:50. Из Женевы отправление намечено на 13:50, прилет в Киев 17:40.

Напомним, что ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров старше 6-ти лет на протяжении всего путешествия как в аэропорту, так и на борту самолета. Обеспечения себя необходимым количеством средств защиты возлагается на пассажира. Необходимое количество масок во время путешествия регулируется в соответствии с правилами использования одноразовых масок.

Как сообщал портал "Комментарии", рейс между Киевом и Тель-Авивом отменят на весь сезон зимней навигации. А вот рейс Харьков-Тель-Авив, предположительно, восстановят с 5 декабря. В компании говорят, что отмена рейсов связана с продлением карантина, решение о котором приняло правительство Израиля. При этом, другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации: Киев — Тель-Авив — Киев (8 частот в неделю); Одесса — Тель-Авив — Одесса (2 частоты в неделю); Днепр — Тель-Авив — Днепр (1 частота в неделю); Харьков — Тель-Авив — Харьков — (1 частота в неделю начиная с 6 декабря).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!