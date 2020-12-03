МАУ вновь станет летать в Швейцарию

Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19203.55
ETH/USD
597.20
LTC/USD
87.97
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Несмотря на вторую волну пандемии коронавируса, авиакомпании мира постепенно восстанавливают пассажирские международные рейсы. Не осталась в стороне и украинский авиаперевозчик — МАУ. Компания объявила, что возобновляет полеты в Швейцарию. Новый рейс появится в расписании с 19 декабря.
Женева (Швейцария)
Маршрут из Киева в Женеву вводится на постоянной основе — перелеты будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, пятницам и субботам.
За билет придется выложить от 4 тыс. 200 грн. При этом в компании отмечают, что количество билетов, попадающих под акционное предложение, ограничено. Вылет из Киева в 10:45, прибытие в Женеву 12:50. Из Женевы отправление намечено на 13:50, прилет в Киев 17:40.
Напомним, что ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров старше 6-ти лет на протяжении всего путешествия как в аэропорту, так и на борту самолета. Обеспечения себя необходимым количеством средств защиты возлагается на пассажира. Необходимое количество масок во время путешествия регулируется в соответствии с правилами использования одноразовых масок.
Как сообщал портал "Комментарии", рейс между Киевом и Тель-Авивом отменят на весь сезон зимней навигации. А вот рейс Харьков-Тель-Авив, предположительно, восстановят с 5 декабря. В компании говорят, что отмена рейсов связана с продлением карантина, решение о котором приняло правительство Израиля. При этом, другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации: Киев — Тель-Авив — Киев (8 частот в неделю); Одесса — Тель-Авив — Одесса (2 частоты в неделю); Днепр — Тель-Авив — Днепр (1 частота в неделю); Харьков — Тель-Авив — Харьков — (1 частота в неделю начиная с 6 декабря).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости