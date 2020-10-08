kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.10.2020

BTC/USD

10902.76

ETH/USD

352.07

LTC/USD

47.40

НБУ 09.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события МАУ ужесточает требования к наличию масок на борту самолетов
commentss НОВОСТИ Все новости

МАУ ужесточает требования к наличию масок на борту самолетов

Новые правила вступают в силу уже в следующий понедельник

сегодня, 23:42
Автор:

Дмитрий Симоненко

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 октября обновляет меры безопасности на самолетах для борьбы с   распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

МАУ ужесточает требования к наличию масок на борту самолетов

Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE

Так, известно, что ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров старше 6-ти лет на протяжении всего путешествия как в аэропорту, так и на борту самолета. Обеспечения себя необходимым количеством средств защиты возлагается на пассажира. Необходимое количество масок во время путешествия регулируется в соответствии с правилами использования одноразовых масок.

Исключением по ношение защитных масок может стать случай, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску. В этом случае при регистрации или посадке на борт воздушного судна наличие таких состояний здоровья подтверждается соответствующей справкой от врача, а также негативным результатом ПЦР-теста на COVID-19, полученным не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Также известно, что запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости