МАУ ужесточает требования к наличию масок на борту самолетов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 октября обновляет меры безопасности на самолетах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE

Так, известно, что ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров старше 6-ти лет на протяжении всего путешествия как в аэропорту, так и на борту самолета. Обеспечения себя необходимым количеством средств защиты возлагается на пассажира. Необходимое количество масок во время путешествия регулируется в соответствии с правилами использования одноразовых масок.

Исключением по ношение защитных масок может стать случай, если пассажир испытывает трудности с дыханием, не связанные с COVID-19, или если по состоянию здоровья пассажиру запрещается носить маску. В этом случае при регистрации или посадке на борт воздушного судна наличие таких состояний здоровья подтверждается соответствующей справкой от врача, а также негативным результатом ПЦР-теста на COVID-19, полученным не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.

Также известно, что запрещается применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса.





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