Прощай, Израиль: МАУ отменяет рейсы в Тель-Авив

Авиаперевозчик "Международные линии Украины" продолжает сокращать полетное расписание для зимнего сезона. Теперь под отмену попали рейсы в Израиль. Нововведения вступят в действие с 8 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании МАУ.

Так, рейс между Киевом и Тель-Авивом отменят на весь сезон зимней навигации. А вот рейс Харьков-Тель-Авив, предположительно, восстановят с 5 декабря.

В компании говорят, что отмена рейсов связана с продлением карантина, решение о котором приняло правительство Израиля.

При этом, другие рейсы между Украиной и Израилем останутся без изменений в период зимней навигации: Киев — Тель-Авив — Киев (8 частот в неделю); Одесса — Тель-Авив — Одесса (2 частоты в неделю); Днепр — Тель-Авив — Днепр (1 частота в неделю); Харьков — Тель-Авив — Харьков — (1 частота в неделю начиная с 6 декабря).

Как сообщал портал "Комментарии", авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 октября обновляет меры безопасности на самолетах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Так, известно, что ношение защитных масок является обязательным для всех пассажиров старше шести лет на протяжении всего путешествия как в аэропорту, так и на борту самолета. Обеспечения себя необходимым количеством средств защиты возлагается на пассажира. Необходимое количество масок во время путешествия регулируется в соответствии с правилами использования одноразовых масок.

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