"Это сборник манипуляций": в МИД жестко отреагировали на отчет Ирана о катастрофе МАУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе самолета МАУ 8 января 2020 года. Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета. Об этом говорится на странице МИД в Facebook 17 марта.

Как рассказал министр, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.

"Но то, что мы сегодня видим в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины уничтожения нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он констатировал, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы — обманчивыми.

"Документ не открывает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет — это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Иран. Иран не нашел сил, чтобы признать свою ответственность", — заявил министр.

Глава МИД пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.

Напомним, что сегодня Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Иран заявил, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора противовоздушной обороны, который определил его как "вражескую цель". "Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО ... вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", — говорится в отчете.