"Это сборник манипуляций": в МИД жестко отреагировали на отчет Ирана о катастрофе МАУ

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Лиза Снисар
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал окончательный отчет Ирана по катастрофе самолета МАУ 8 января 2020 года. Кулеба обвинил Иран в сокрытии истинных причин уничтожения украинского самолета. Об этом говорится на странице МИД в Facebook 17 марта.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
Как рассказал министр, Украина направляла Ирану более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Тегеран приобщил их к финальному документу.
Он констатировал, что расследование, которое проводил Иран, было предвзятым, представленные доказательства выборочными, а выводы — обманчивыми.
Глава МИД пообещал, что Украина вместе с международными партнерами будет добиваться наказания Ирана за это преступление всеми возможными способами.
Напомним, что сегодня Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Иран заявил, что самолет уничтожили из-за ошибки оператора противовоздушной обороны, который определил его как "вражескую цель". "Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО ... вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", — говорится в отчете.
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