Определили как "вражескую цель": в Иране опубликовали окончательный отчет о катастрофе МАУ

Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета МАУ 8 января 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт иранского ведомства.

"Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО...вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", — говорится в отчете.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года. Самолет Международных авиалиний Украины сбили военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), когда тот вылетал из аэропорта Тегерана. В результате погибли все пассажиры на борту — 176 человек, в частности, украинский экипаж.

Также ранее "Комментарии" сообщали, что экспертиза по содержимому в самописцах, которые находились в сбитом иранскими ракетами пассажирском самолете авиакомпании "МАУ", прошла во Франции при участии двух специалистов от Украины. Так, по словам заместителя министра юстиции Виктории Коломиец, Франция имеет необходимые технические возможности для их расшифровки.

А до этого портал "Комментарии" сообщал, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин обозначил, что для получения результатов экспертизы по считанной информации с самописцев достаточно недели.

Отметим, что власти Ирана официально признали, что крушение Боинга компании МАУ произошло из-за того, что лайнер был сбит двумя ракетами. По словам военных, это произошло, потому что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы.

