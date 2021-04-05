Карантин в Украине: полиция составила более 200 тысяч протоколов за отсутствие масок

Сотрудники правоохранительных органов составили 200 073 админпостановления за отсутствие масок или респираторов с начала ужесточения карантина в Украине. За прошлую неделю было составлено 11 044 админпостановления. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в понедельник, 5 апреля.

Полиция - фото из открытых источников

По его словам, также полиция проверила 72 387 субъектов хозяйствования, где обнаружила 1 095 нарушений. Работу 136 заведений прекратили (из них 72 учреждения досуга и 64 учреждения питания).

По словам Клименко, соблюдение карантина субъектами хозяйствования ежедневно проверяют более 1200 рейдовых групп.

Напомним, что сегодня стало известно, что в ближайшее время в Украине могут сократить "красную" зону карантина, так как в Закарпатской области улучшается ситуация с эпидемией коронавируса. В области ежедневно улучшается ситуация с Covid-19: меньше инфицированных коронавирусом, уменьшается количество смертей, увеличивается количество коек. Также в ОГА заявили, что регион подходит к положительному показателю, чтобы перейти в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня в Украине обновили показатели регионов по коронавирусу. Согласно информации от Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог Covid-19. В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, что в Украине 1258 человек получили первую дозу прививки от коронавируса за воскресенье, 4 апреля. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не провакцинировали ни одного человека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!