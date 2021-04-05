logo
Русский Українська

BTC/USD

58827.03

ETH/USD

2097.60

LTC/USD

208.76

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Карантин в Украине: полиция составила более 200 тысяч протоколов за отсутствие масок
commentss НОВОСТИ Все новости

Карантин в Украине: полиция составила более 200 тысяч протоколов за отсутствие масок

За одну неделю было составлено 11 044 админпостановления

сегодня, 15:55
Автор:

Лиза Снисар

Сотрудники правоохранительных органов составили 200 073 админпостановления за отсутствие масок или респираторов с начала ужесточения карантина в Украине. За прошлую неделю было составлено 11 044 админпостановления. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в понедельник, 5 апреля.

Карантин в Украине: полиция составила более 200 тысяч протоколов за отсутствие масок

Полиция - фото из открытых источников

По его словам, также полиция проверила 72 387 субъектов хозяйствования, где обнаружила 1 095 нарушений. Работу 136 заведений прекратили (из них 72 учреждения досуга и 64 учреждения питания).

По словам Клименко, соблюдение карантина субъектами хозяйствования ежедневно проверяют более 1200 рейдовых групп.

Напомним, что сегодня стало известно, что в ближайшее время в Украине могут сократить "красную" зону карантина, так как в Закарпатской области улучшается ситуация с эпидемией коронавируса. В области ежедневно улучшается ситуация с Covid-19: меньше инфицированных коронавирусом, уменьшается количество смертей, увеличивается количество коек. Также в ОГА заявили, что регион подходит к положительному показателю, чтобы перейти в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня в Украине обновили показатели регионов по коронавирусу. Согласно информации от  Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог Covid-19. В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Отметим, что в Украине 1258 человек получили первую дозу прививки от коронавируса за воскресенье, 4 апреля. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не провакцинировали ни одного человека


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/141114941350153?from_close_friend=1¬if_id=1617608360842728¬if_t=close_friend_activity&ref=notif
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ