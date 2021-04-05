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В "красной" зоне карантина может стать на одну область меньше: подробности

"Красную" зону карантина в Украине могут сократить

сегодня, 12:43
Автор:

Лиза Снисар

В ближайшее время в Украине могут сократить "красную" зону карантина, так как в Закарпатской области улучшается ситуация с эпидемией коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк в эфире "Украина 24".

В "красной" зоне карантина может стать на одну область меньше: подробности

Карантин в Украине - фото из открытых источников

"Сейчас находимся в "красной" зоне, но на самом деле находимся на грани того, чтобы перейти в "оранжевую" зону", — сообщил он.

По словам Шинкарюка, в области ежедневно улучшается ситуация с Covid-19: меньше инфицированных коронавирусом, уменьшается количество смертей, увеличивается количество коек. Также в ОГА заявили, что регион подходит к положительному показателю, чтобы перейти в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

Тем временем по показателям Минздрава Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области могут перейти в "красную" зону. 

Отметим, что согласно данным МОЗ, в "красную" зону попадают регионы, где на протяжении трех дней превышены два или более показателя по Covid. 

Напомним, что сегодня в Украине обновили показатели регионов по коронавирусу. Согласно информации от  Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог Covid-19. В "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы являются "оранжевыми", кроме Херсонской области. Она — единственный регион в "желтой" зоне карантина.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине 1258 человек получили первую дозу прививки от коронавируса за воскресенье, 4 апреля. При этом в Киевской, Херсонской и Одесской областях не провакцинировали ни одного человека


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5c3p8AWjpk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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